Чи запрацюють ТЕЦ у Києві до нового опалювального сезону

Зруйнована росіянами Дарницька ТЕЦ та інші теплоелектроцентралі Києва будуть надавати киянам тепло під час нового опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це заявив на брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНІАН.

За його совами,2,5 тисячі будинків Києва поки можуть опалюватися лише зі столичних ТЕЦ.

"Можна впевнено сказати, що до опалювального сезону усі потужності, які працюють на опалення, будуть відновлені - навіть ТЕЦ-4 (Дарницька ТЕЦ, – ред). У мене немає жодного занепокоєння. Вони будуть готові до опалювального сезону", - наголосив Харченко.

Експерт додав, що у столиці посилюють фізичний захист ключових елементів ТЕЦ, але це не допоможе у разі прямого влучання балістичної ракети.

Харченко припустив, що повторні удари РФ можуть призвести до того, що столичні ТЕЦ не зможуть працювати. Саме тому це планується створити резервні джерела теплопостачання для будинків, що опалюються столичними ТЕЦ.

"По більшості будинків Києва зрозуміло, як резервування зробити. Так, там не буде +20-24°C. Резервного опалення вистачить, щоб там було +16-18°C. Після цієї зими ми знаємо, що це нормальна температура, однак є приблизно 2,5 тисячі будинків, які поки що технічно зарезервувати неможливо. І триває робота над тим, аби їх убезпечити", - зауважив експерт.

Він уточнив, що для таких будинків готуються мобільні котельні та потужні генератори - "на випадок, якщо щось станеться".

Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт.

Проблеми з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

Ситуація на критичних об'єктах міста залишається складною. Увага акцентується на вкрай низьких темпах робіт у зонах ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.