На кордоні з Польщею збудують паркувальну зону на 600 вантажівок

На Волині стартувало будівництво сучасної паркувальної зони для вантажного транспорту поблизу міжнародного пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Проєкт передбачає створення інфраструктури на 600 вантажівок для покращення міжнародної логістики й зменшення навантаження на прикордонні дороги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

На Волині модернізують інфраструктуру

На Волині триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" будують сучасну паркувальну зону для вантажного транспорту. Ініціатива є частиною програми Європейського Союзу "Шляхи солідарності ЄС – Україна", спрямованої на розвиток транспортного сполучення, модернізацію прикордонної інфраструктури та зміцнення логістичних маршрутів між Україною та країнами ЄС.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу, який співфінансує будівництво до 50%. Роботи виконуються за принципом "Проєктуй і будуй", що дозволяє одночасно розробляти технічну документацію та проводити підготовчі будівельні роботи, пришвидшуючи реалізацію об’єкта.

Наразі триває етап проєктування майбутньої паркувальної зони та облаштування будівельного майданчика. Підрядна організація готує територію для роботи техніки, влаштовує тимчасові під’їзні шляхи та забезпечує необхідну логістику для подальшого будівництва.

У межах проєкту планують створити сучасний паркувальний комплекс площею 13 гектарів, розрахований на 600 вантажівок. Тут облаштують місця для стоянки та маневрування транспорту, встановлять дорожні знаки, бар’єрне огородження, сучасне освітлення, системи водовідведення й відеоспостереження. Також передбачено створення комфортної сервісної інфраструктури для водіїв - зон відпочинку, санітарних приміщень, укриттів та інформаційних табло.

Міжнародний пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" є одним із ключових логістичних вузлів між Україною та Європейським Союзом. Через нього проходить значний обсяг міжнародних вантажних перевезень, українського експорту, імпортних товарів і гуманітарної допомоги.

Реалізація проєкту в межах програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) має допомогти впорядкувати накопичення великогабаритного транспорту перед пунктом пропуску, зменшити навантаження на під’їзні дороги, підвищити безпеку дорожнього руху та покращити ефективність міжнародної логістики.

У межах цієї ж ініціативи у 2025 році вже було капітально відремонтовано дві ділянки автодороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин загальною протяжністю 1,9 кілометра на під’їздах до пункту пропуску.

Завершити будівництво сучасної паркувальної зони планують до кінця 2026 року.

