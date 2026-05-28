Рада ЄС схвалила майже 2,8 млрд євро для України: що відомо

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Кошти нададуть після позитивної оцінки Єврокомісією виконання Україною Плану реформ за четвертий квартал 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.

За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна вже виконала 86 кроків Плану України, ще 65 перебувають у процесі реалізації.

Вона також подякувала Верховній Раді та європейським партнерам за підтримку рішень, необхідних для продовження фінансування.

Програма Ukraine Facility є одним із ключових інструментів фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. Від початку дії механізму у 2024 році Україна вже отримала 26,8 млрд євро.

Загальний обсяг програми на 2024–2027 роки становить 50 млрд євро. Кошти спрямовуються на підтримку держбюджету, відновлення економіки, реалізацію реформ та інтеграцію України до ЄС.

Зауважимо, Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.