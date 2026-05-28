В Україні змінили правила обладнання авто для водіїв з інвалідністю

Кабінет Міністрів України вдосконалив механізм визначення потреби у спеціальних пристосуваннях автомобілів для людей з обмеженнями повсякденного функціонування та людей з інвалідністю. Відповідні зміни ухвалили за спільної ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я.

Нововведення стосуються різних технічних рішень, які допомагають громадянам безпечно керувати транспортними засобами. Йдеться про встановлення систем ручного керування, додаткових елементів та інших спеціальних адаптацій автомобіля.

Розподіл процедури на медичний та технічний етапи

Згідно з ухваленими змінами, весь процес визначення та встановлення необхідного обладнання тепер чітко розділили на два логічні етапи:

Медичний етап: під час традиційного медогляду лікар відтепер фіксуватиме лише саму наявність потреби у додатковому пристосуванні транспортного засобу та вноситиме цю загальну відмітку до медичної довідки.

Технічний етап: конкретний вид та тип адаптації автомобіля визначатимуть безпосередньо фахівці сервісних центрів МВС. Для цього вони використовуватимуть спеціалізоване обладнання та діагностичні інструменти.

Раніше конкретний вид переобладнання машини також мав прописувати лікар під час огляду. Проте практичний досвід довів, що без використання профільного обладнання та проведення відповідних тестів медикам складно об'єктивно встановити оптимальний тип пристосування для водія.

За підсумками перевірки інформація про обов'язкове використання конкретного технічного рішення зазначатиметься у посвідченні водія у вигляді спеціальних кодів. Нові правила та алгоритм взаємодії почнуть діяти в Україні з 1 листопада 2026 року.

