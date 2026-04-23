З початку року сервісні центри МВС обміняли понад 100 тисяч посвідчень водія: скільки коштує послуга

З 1 січня 2026 року сервісні центри МВС видали 104 027 нових посвідчень водія. Із цієї кількості 4 230 документів оформлено виключно в електронному вигляді без виготовлення пластикового бланка.

Обмін посвідчення необхідний у таких випадках:

закінчення терміну дії документа, виданого на 2 роки;

пошкодження бланка, коли написи не читаються;

зміни персональних даних власника;

бажання замінити старий документ на зразок європейського формату.

Послугу можна отримати в будь-якому сервісному центрі МВС, через "Кабінет водія" або мобільний застосунок "Дія". Для онлайн-обміну важливо, щоб документ з фотографією був доступний у відповідних реєстрах.

Під час візиту до сервісного центру МВС потрібно записатися через онлайн-сервіс "Е-запис" за 21 день до дати отримання послуги.

Перелік необхідних документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картка з витягом;

ідентифікаційний код;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Фото для документа робити заздалегідь не потрібно, адміністратор здійснює знімок на місці. Послугу надають у день звернення. Орієнтовна вартість пластикового посвідчення – 608 грн, не враховуючи банківську комісію, а електронного — 230 грн. Після обміну новий документ відображається у "Кабінеті водія" та застосунку "Дія".

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України розробило проєкт наказу, що має суттєво змінити процедуру отримання водійських посвідчень. Головні нововведення стосуються лібералізації іспитів для іноземців та вдосконалення системи ідентифікації кандидатів.