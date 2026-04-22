МВС пропонує оновити правила водійських іспитів: англійська мова та посилений контроль

Міністерство внутрішніх справ України розробило проєкт наказу, що має суттєво змінити процедуру отримання водійських посвідчень. Головні нововведення стосуються лібералізації іспитів для іноземців та вдосконалення системи ідентифікації кандидатів.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться на сайті МВС.

Наразі документ оприлюднено для громадського обговорення. Проєкт має на меті підвищити доступність послуг та забезпечити прозорість процесу тестування.

Ключові зміни в процедурі іспитів

Запропоновані оновлення передбачають кілька важливих кроків:

Теорія англійською мовою: іноземці та особи без громадянства отримають офіційне право обирати англійську мову для складання теоретичного іспиту. Досі тестування в сервісних центрах проводилося виключно державною мовою.

Обов'язкова фотофіксація: перед початком як теоретичного, так і практичного іспитів кожного кандидата будуть фотографувати. Це необхідно для підтвердження особи та запобігання фальсифікаціям.

Оновлення бази даних: якщо в Єдиному державному реєстрі МВС немає відцифрованого образу обличчя особи, фотографія робитиметься безпосередньо на місці та миттєво вноситиметься до системи.

Процедура затвердження

Наразі проєкт наказу проходить стадію публічних консультацій. Після завершення обговорення документ мають погодити профільні міністерства. Впровадження англомовних тестів та посиленої ідентифікації є частиною ширшої реформи сервісних центрів МВС, спрямованої на цифровізацію та усунення корупційних ризиків.

