USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

МВД предлагает обновить правила водительских экзаменов: английский язык и усиленный контроль

Министерство внутренних дел Украины разработало проект приказа, который должен существенно изменить процедуру получения водительских удостоверений. Главные нововведения касаются либерализации экзаменов для иностранцев и усовершенствования системы идентификации кандидатов.

Пока документ обнародован для общественного обсуждения. Цель проекта - повысить доступность услуг и обеспечить прозрачность процесса тестирования.

Ключевые изменения в процедуре экзаменов

Предлагаемые обновления предусматривают несколько важных шагов:

  • Теория на английском языке: иностранцы и лица без гражданства получат официальное право выбирать английский язык для сдачи теоретического экзамена. До этого тестирование в сервисных центрах проводилось исключительно на государственном языке.
  • Обязательная фотофиксация: перед началом как теоретического, так и практического экзамена каждого кандидата будут фотографировать. Это необходимо для подтверждения личности и предотвращения фальсификаций.
  • Обновление базы данных: если в Едином государственном реестре МВД нет отцифрованного образа лица лица, фотография будет производиться непосредственно на месте и будет мгновенно вноситься в систему.

Процедура утверждения

В настоящее время проект приказа проходит стадию публичных консультаций. После завершения обсуждения документ должен согласовать профильные министерства. Внедрение англоязычных тестов и усиленной идентификации является частью более широкой реформы сервисных центров МВД, направленной на цифровизацию и устранение коррупционных рисков.

Напомним, в Украине запустили первый полный онлайн-сервис покупки авто. Благодаря платформе UDRIVE будущие владельцы могут пройти весь путь от выбора модели до заключения договора купли-продажи без физического посещения салона.

Максим Кольц