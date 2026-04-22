МВД предлагает обновить правила водительских экзаменов: английский язык и усиленный контроль

Министерство внутренних дел Украины разработало проект приказа, который должен существенно изменить процедуру получения водительских удостоверений. Главные нововведения касаются либерализации экзаменов для иностранцев и усовершенствования системы идентификации кандидатов.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на сайте МВД.

Пока документ обнародован для общественного обсуждения. Цель проекта - повысить доступность услуг и обеспечить прозрачность процесса тестирования.

Ключевые изменения в процедуре экзаменов

Предлагаемые обновления предусматривают несколько важных шагов:

Теория на английском языке: иностранцы и лица без гражданства получат официальное право выбирать английский язык для сдачи теоретического экзамена. До этого тестирование в сервисных центрах проводилось исключительно на государственном языке.

Обязательная фотофиксация: перед началом как теоретического, так и практического экзамена каждого кандидата будут фотографировать. Это необходимо для подтверждения личности и предотвращения фальсификаций.

Обновление базы данных: если в Едином государственном реестре МВД нет отцифрованного образа лица лица, фотография будет производиться непосредственно на месте и будет мгновенно вноситься в систему.

Процедура утверждения

В настоящее время проект приказа проходит стадию публичных консультаций. После завершения обсуждения документ должен согласовать профильные министерства. Внедрение англоязычных тестов и усиленной идентификации является частью более широкой реформы сервисных центров МВД, направленной на цифровизацию и устранение коррупционных рисков.

