Переоформление авто онлайн: через "Дію" украинцы заключили уже более 500 000 сделок
Украинцы оформили более 500 тысяч сделок по купле-продаже автомобилей, мопедов и мотоциклов через приложение "Дія". Сервис перерегистрации транспортных средств работает с декабря 2023 года: продать транспорт можно где угодно и никогда просто со смартфона.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба
Требования к документам
Для совершения сделки продавец должен иметь в приложении следующие документы:
- ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство;
- РНОКПП;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- подтвержденное место жительства.
Процедура оформления
Процесс перерегистрации включает следующие этапы:
- автоматическая проверка транспортного средства в государственных реестрах;
- блокировка операции при наличии обременений или ограничений;
- закрепление номерного знака и формирование электронного свидетельства;
- доставка физических документов через "Укрпочту".
Выбор номерных знаков
Покупатель может выбрать один из двух вариантов: оставить существующий номерной знак или заказать новый с серией DI. Сроки начала эксплуатации автозависят от выбора номера:
- при заказе серии DI пользоваться транспортным средством можно после получения физических знаков;
- при сохранении старого номера выезд на дорогу разрешен сразу после появления электронного техпаспорта в приложении.
Проект реализован усилиями Министерства цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".
Напомним, в Украине впервые заработал сервис, позволяющий полностью оформить покупку нового автомобиля онлайн – от выбора модели до заключения договора. Подходящую возможность запустила платформа UDRIVE.