USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

Переоформление авто онлайн: через "Дію" украинцы заключили уже более 500 000 сделок

Продать или купить транспорт можно в "Дії" / Дія

Украинцы оформили более 500 тысяч сделок по купле-продаже автомобилей, мопедов и мотоциклов через приложение "Дія". Сервис перерегистрации транспортных средств работает с декабря 2023 года: продать транспорт можно где угодно и никогда просто со смартфона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба

Требования к документам

Для совершения сделки продавец должен иметь в приложении следующие документы:

  • ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство;
  • РНОКПП;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • подтвержденное место жительства.

Процедура оформления

Процесс перерегистрации включает следующие этапы:

  • автоматическая проверка транспортного средства в государственных реестрах;
  • блокировка операции при наличии обременений или ограничений;
  • закрепление номерного знака и формирование электронного свидетельства;
  • доставка физических документов через "Укрпочту".

Выбор номерных знаков

Покупатель может выбрать один из двух вариантов: оставить существующий номерной знак или заказать новый с серией DI. Сроки начала эксплуатации автозависят от выбора номера:

  • при заказе серии DI пользоваться транспортным средством можно после получения физических знаков;
  • при сохранении старого номера выезд на дорогу разрешен сразу после появления электронного техпаспорта в приложении.

Проект реализован усилиями Министерства цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

Напомним, в Украине впервые заработал сервис, позволяющий полностью оформить покупку нового автомобиля онлайн – от выбора модели до заключения договора. Подходящую возможность запустила платформа UDRIVE.

Автор:
Татьяна Ковальчук