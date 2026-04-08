Переоформление авто онлайн: через "Дію" украинцы заключили уже более 500 000 сделок

Украинцы оформили более 500 тысяч сделок по купле-продаже автомобилей, мопедов и мотоциклов через приложение "Дія". Сервис перерегистрации транспортных средств работает с декабря 2023 года: продать транспорт можно где угодно и никогда просто со смартфона.

Как пишет Delo.ua,

Требования к документам

Для совершения сделки продавец должен иметь в приложении следующие документы:

ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство;

РНОКПП;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

подтвержденное место жительства.

Процедура оформления

Процесс перерегистрации включает следующие этапы:

автоматическая проверка транспортного средства в государственных реестрах;

блокировка операции при наличии обременений или ограничений;

закрепление номерного знака и формирование электронного свидетельства;

доставка физических документов через "Укрпочту".

Выбор номерных знаков

Покупатель может выбрать один из двух вариантов: оставить существующий номерной знак или заказать новый с серией DI. Сроки начала эксплуатации автозависят от выбора номера:

при заказе серии DI пользоваться транспортным средством можно после получения физических знаков;

при сохранении старого номера выезд на дорогу разрешен сразу после появления электронного техпаспорта в приложении.

Проект реализован усилиями Министерства цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

