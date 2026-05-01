Туры в Египет дорожают: в апреле раннее бронирование выросло на 10%

В апреле 2026 года цены на туристические туры начали расти. В частности, раннее бронирование в Египет подорожало в среднем на 10%.

Об этом сообщил Delo.ua директор турагентства "Поехали с нами" Олег Кулик.

В частности, в марте компания зафиксировала подорожание туров на май в ряду популярных 5-звездных отелей Египта:

Rixos Premium Seagate 5* – цена выросла с около 130 тыс. грн до 135 тыс. грн;

Jaz Mirabel Resort 5* – стоимость поднялась со 100 500 грн до 134 000 грн;

Concorde El Salam Front Area 5* – подорожание со 106 500 грн до 108 600 грн.

Одной из ключевых причин подорожания авиатуров Кулик указывает на рост стоимости авиаперелетов из-за подорожания горючего. На фоне обострения ситуации в районе Ормузского пролива цены на нефть повысились, что заставило туроператоров вернуть практику топливных сборов, фактически не применявшуюся на рынке около 15 лет.

"Для авиатуров эти доплаты существенны - в среднем от 30 до 60 евро с человека в зависимости от направления и продолжительности перелета", - пояснил Кулик.

В туристических компаниях отмечают, что рост цен связан с оптимизацией количества чартерных рейсов. Из-за этого уменьшилось количество так называемых "горячих" авиапредложений, традиционно сдерживавших цены.

Спрос на туры в Египет снова обвалился

На фоне повышения цен спрос на туры в Египет в марте-апреле резко сократился — на 30–40% по сравнению с февралем 2026 года. Общий туристический поток снизился примерно на 10%, хотя обычно в этот период рынок демонстрирует рост.

"Для весеннего периода это абсолютно не характерно. В это время должен быть прирост, но в этом году мы видим спад. Больше всего пострадал Египет - минус 30-40%", - отметил эксперт.

Точное количество проданных путевок в Египет за этот период в компании не раскрывают.

Кроме того, меняются и предпочтения туристов на летний сезон. По словам Кулика, все больше украинцев отказываются от авиаперелетов в пользу более дешевых автобусных путешествий.

Ранее представители туристических агентств сообщали, что война на Ближнем Востоке стремительно сменила туристический рынок: украинцы начали перестраховываться и массово откладывать поездки. Спрос на туры из Украины снизился примерно на 20%, а в отдельных странах Европы продажи упали почти до 50%.

На этом фоне туроператоры были вынуждены снижать цены: путевки дешевели на 10–30%, а экономия для пары могла достигать $200–300.