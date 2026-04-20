Иран закрыл Ормузский пролив сразу же после открытия: какими будут цены на бензин и дизель в Украине

Резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в опте демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились примерно на 9% после того, как Иран 17 апреля заявил, что Ормузский пролив снова открыт. Открытие пролива явилось важным сигналом для мировых рынков. После заявления Тегерана, цены на нефть резко снизились, поскольку инвесторы заложили уменьшение рисков перебоев с поставками энергоносителей.

По состоянию на вечер пятницы, 17 апреля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на май подешевели на $9,01 за баррель или на 9,07% — до $90,38 за баррель. Майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $10,84 или на 11,45% — до $83,85 за баррель.

В то же время, уже 18 апреля Иран заявил о новом закрытии Ормузского пролива на фоне обострения спора с США по военно-морской блокаде иранских портов. В Тегеране подчеркнули, что до тех пор, пока Вашингтон не восстановит, по их словам, полную свободу судоходства для иранских судов, пролив будет оставаться под "строгим контролем". Следовательно, следует ожидать, что уже с 20 апреля рынки среагируют на это ростом, если не будет новых заявлений, которые спровоцируют новое падение котировок.

Несмотря на закрытие пролива, цены на дизель и бензин имеют потенциал к снижению

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели оптовый рынок дизтоплива в Украине демонстрировал заметное понижение. По состоянию на 17 апреля по сравнению с 10 апреля средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 3,52 грн/л — до 84,55 грн/л. По сравнению с 15 апреля дизель в опте подешевел всего на 53 коп./л.

Котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на 12,8% или на $150,50/т — до $1024,75/т. Гривна, по данным Национального банка, несколько ослабла: курс доллара вырос на 14 коп. - До 43,64 грн, а евро подорожало на 9 коп. – до 51,42 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже подешевел. По состоянию на вечер пятницы, 17 апреля, по сравнению с 10 апреля, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,67 грн/л — до 66,15 грн/л. По сравнению с 15 апреля бензин в опте подешевел на 60 коп./л.

На западных рынках бензин, напротив, дорожал. По состоянию на 16 апреля котировки на северо-западном базисе Eurobob увеличились на $19/т – до $1010–1073/т соответственно. В то же время, южный индикатор 95 (CIF Med) вырос на $17/т — до $1078/т.

На АЗС горючее в конце прошлой недели дешевело после продолжительного роста. За 16–17 апреля национальные операторы сетей массово скорректировали цены вниз. WOG и OKKO снизили цены на бензин на 1,00 грн/л. Самый дешевый А-95 можно найти на Ukrnafta (69,90 грн/л). Средняя цена дизельного горючего за последние дни прошлой недели снизилась на 0,80 грн/л (90,39 грн/л). UPG снизила цену на 3,00 грн/л, а OKKO и WOG – на 2,00 грн/л. В Motto и БРСМ цены стабилизировались около отметки 89,00 грн/л. По состоянию на 17 апреля по сравнению с 10 апреля средняя цена бензина А-95 подешевела на 27 коп./л — до 72,55 грн/л, а с 15 апреля падение составило 36 коп./л. А дизель за неделю, напротив, подорожал на 46 коп./л – до 90,39 грн/л, тогда как с 15 апреля дизтопливо подешевело на 79 коп./л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, после новостей о закрытии Ормузского пролива газойль в Европе снова подорожает до $1100/т. Впрочем, бизнесмен исключает стремительный спекулятивный рост, поскольку рынок надеется на скорейшее урегулирование конфликта в Иране.

Рынок уже адаптировался к закрытому проливу: 10 млн баррелей нефти из 20 удалось забрать из-за нефтепроводов. Плюс нарастили отгрузки Венесуэлы и США. Так что кризис более или менее стабилизировали. Сейчас есть потенциал к снижению цен на бензин и дизель в пределах 7 грн/л. Но будут дешеветь они не так быстро, как дорожали Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, дизельное топливо на этой неделе может подешеветь в пределах 2 грн/л, а бензин - в пределах 1 грн/л.

Газ дешевеет под давлением профицитного рынка

По данным "Нафторинка", по состоянию на 17 апреля по сравнению с 15 апреля цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 1 147 грн/т - до 81 177 грн/т. В то же время стоимость самовывозом за указанный период рухнула на 1 824 грн/т, достигнув 78 633 грн/т.

В сегменте доставки компания "Полтава Газтрейд" снизила цены на ресурс на 1 000–3 500 грн/т, предлагая его в диапазоне 78 000–85 000 грн/т. "Укревротрейд Оил" опустила стоимость литовского газа на 1 000–1 400 грн/т, предлагая его за 76 500 грн/т в Волынской области, 78 500–78 700 грн/т в Киеве и 73 900 грн/т в Одесской области.

Американский пропан от этого оператора подешевел на 400–4 100 грн/т, достигнув 79 800 грн/т на Волыни, 82 900 грн/т в столице и 79 500 грн/т в Одесской области. В конце "Укрспецтрансгаз" снизила цены на легкую смесь (0,530 кг/м³) на 500 грн/т, установив прайсы на уровне 84 200 и 84 700 грн/т в Ивано-Франковской и Львовской областях соответственно.

В сегменте самовывоза смесь сильно упала в цене. Ресурс плотностью 0,544–0,550 кг/м³ от компаний "Полтава Газтрейд", "Газтрон Украина", "Юкас Петролеум", "АССА групп ЮА" и LPG Progress подешевел на 1 000–4 500 грн/т — до 75 000–80.

На АЗС LPG остался почти на прежних уровнях, потеряв всего 0,06 грн/л (48,96 грн/л). Пока сети Neftek и U.GO снижали цену на 1,00 грн/л, Ovis и Katral подняли ее на столько же. Самую низкую цену на рынке предлагает Green Wave — 46,90 грн/л, а самую высокую держат Grand Petrol, Ovis и WOG (49,99 грн/л). По состоянию на 17 апреля по сравнению с 20 апреля средняя цена пропан-бутана на АЗС подорожала на 8 коп./л - до 48,96 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, рынок сжиженного газа в Украине остается профицитным уже третью неделю подряд. Кроме того, профицит стал заметен и на рынке ЕС. Это вызвало снижение котировок в Европе и давить на цены в Украине. Бизнесмен считает, что на этой неделе газ в опте может в среднем подешеветь на 3 тыс. грн/т, а на АЗС пропан-бутан имеет потенциал к снижению в пределах 50 коп. – 1 грн/л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 75,9 91,9 49,9 WOG 75,9 91,9 49,9 Socar 75,9 91,9 49,98 Motto 72,99 88,99 47,49 БРСМ-Нефть 69,99 91,99 47,49 UPG 75,9 91,9 49,9 UKRNAFTA 69,9 88,5 48,9

Данные: приложения сетей АЗС.