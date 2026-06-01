Потери врага по состоянию на 1 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1559 сутки полномасштабной войны составляют 1 365 470 человек.

Потери России в войне на 1 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 365 470 (1410) человек;
  • танков – 11 966 (+4) единицы;
  • боевых бронированных машин – 24 659 (+2);
  • артиллерийских систем – 43 037 (+50);
  • РСЗО – 1 820 (+1);
  • средства ПВО – 1399 (+0);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов - 353 (+0);
  • наземные робототехнические комплексы – 1528 (+9);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 322 179 (+1852);
  • крылатые ракеты – 4693 (+0);
  • корабли /катера/ – 33 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384);
  • специальная техника – 4239 (+5).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 228 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько