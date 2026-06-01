Потери врага по состоянию на 1 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1559 сутки полномасштабной войны составляют 1 365 470 человек.
Потери России в войне на 1 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 июня потеряла:
- личного состава – около 1 365 470 (1410) человек;
- танков – 11 966 (+4) единицы;
- боевых бронированных машин – 24 659 (+2);
- артиллерийских систем – 43 037 (+50);
- РСЗО – 1 820 (+1);
- средства ПВО – 1399 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов - 353 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 1528 (+9);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 322 179 (+1852);
- крылатые ракеты – 4693 (+0);
- корабли /катера/ – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 101 621 (+384);
- специальная техника – 4239 (+5).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 228 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
