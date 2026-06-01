Кличко прокомментировал подорожание проезда в Киеве: ниже себестоимости в два раза

Повышение цен на проезд в общественном транспорте Киева является вынужденным шагом, и даже после внедрения новых тарифов стоимость проезда будет ниже себестоимости в два раза.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу "Киев".

Он отметил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. И его не пересматривали с 2018 года.

"Удорожание горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики, необходимость восстановления транспортной инфраструктуры после вражеских обстрелов заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что с 15 июля в Киеве стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте предложена на 30 грн. Городской голова отметил, что при этом в метрополитене себестоимость остается на уровне более 60 грн, а на наземном транспорте – около 50 грн.

Расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, были рассчитаны на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на зарплаты и энергоресурсы.

"На сегодняшний день мы дотируем 12 миллиардов гривен на транспортную отрасль. Государство определяет льготные категории пассажиров. Мы предоставляем им бесплатный проезд, а государство должно компенсировать в местные бюджеты средства за эти услуги. Государство же на протяжении многих лет этого не делает. И эти расходы ложатся на плечи города. А льготами в столице пользуются около 1 100",

Система скидок

Мэр рассказал, что для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок. К примеру, если пассажир приобретет 50 поездок, то одна ему будет стоить 25 грн.

Также для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. – Студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул – 25% (во время учебного года – бесплатно).

Отдельно в столице планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Также для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные на 24, 48 и 72 часа.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля, будут действовать до 14 сентября.

Удорожание проезда в Киеве

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

