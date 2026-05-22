Не по 30 гривен и с возможностью пересадки: в Киеве предлагают ввести билеты по времени в общественном транспорте

Киевские власти хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен за билет. В общественной организации "Пассажиры Киева" предлагают другую модель оплаты проезда, которая принесет больше доходов в городской бюджет и сэкономит деньги киевлянам.

Как пишет Delo.ua, свое предложение ОО "Пассажиры Киева" обнародовало в Facebook.

Другая модель оплаты проезда

Эксперты предлагают перейти на европейскую модель оплаты, где приоритет отдается тем, кто пользуется общественным транспортом регулярно.

Она предусматривает отход от отдельной оплаты за пользование каждым видом транспорта, которую сейчас необходимо совершить на входе, и вводит билеты по времени без дополнительной оплаты при пересадке с транспорта на транспорт:

20 грн – билет на 45 минут, базовый тариф;

30 грн – билет на 90 минут;

80 грн – билет в сутки;

1000 грн – проездной в месяц, с его активацией любого числа.

Инфографика: ОО "Пассажиры Киева"

В настоящее время текущая цена месячного проездного на все виды транспорта в Киеве составляет 1300 гривен.

Кроме того, для оплаты банковской картой предлагается базовый тариф 20 грн., но без возможности бесплатной пересадки.

Преимущества для пассажиров

В ОО "Пассажиры Киева" убеждены, что такая система будет побуждать пассажиров активнее покупать проездные, которыми сейчас в Киеве пользуются около 1% киевлян, хотя в европейских столицах обычный показатель на уровне 75-80%.

Кроме того, билет на 45 минут позволит сменить автобус на трамвай или метро, не платя дважды.

Также реализация этого предложения позволит увеличить доходы транспортных предприятий вдвое и сэкономить городскому бюджету около 2,5 млрд грн в год. Эти средства можно направить на обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры

Удорожание проезда в Киеве

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

Проезд в общественном транспорте Киева стоит 8 грн.