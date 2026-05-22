Не по 30 гривень і з можливістю пересадки: у Києві пропонують ввести квитки за часом у громадському транспорті

Київська влада хоче підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 30 гривень за квиток. Натомість в громадській організації "Пасажири Києва" пропонують іншу модель оплати проїзду, яка принесе більше доходів в міський бюджет і заощадить гроші киянам.

Як пише Delo.ua, свою пропозицію ГО "Пасажири Києва" оприлюднила в Facebook.

Інша модель оплати проїзду

Експерти пропонують перейти на європейську модель оплати, де пріоритет надається тим, хто користується громадським транспортом регулярно.

Вона передбачає відхід від окремої оплати за користування кожним видом транспорту, яку наразі потрібно здійснити на вході, та запроваджує квитки за часом без додаткової оплати при пересадці з транспорту на транспорт:

20 грн – квиток на 45 хвилин, базовий тариф;

30 грн – квиток на 90 хвилин;

80 грн – квиток на добу;

1000 грн – проїзний на місяць, з його активацією будь-якого числа.

Інфографіка: ГО "Пасажири Києва"

Наразі поточна ціна місячного проїзного на всі види транспорту в Києві становить 1300 гривень.

Крім того, для оплати банківською картою пропонується базовий тариф 20 грн, але без можливості безкоштовної пересадки.

Переваги для пасажирів

У ГО "Пасажири Києва" переконані, що така система буде спонукати пасажирів активніше купувати проїзні, якими зараз в Києві користуються лише близько 1% киян, хоча в європейських столицях звичайний показник на рівні 75-80%.

Крім того, квиток на 45 хвилин дозволить змінити автобус на трамвай чи метро, не платячи двічі.

Також реалізація цієї пропозиції дозволить збільшити дохід транспортних підприємств удвічі та зекономити міському бюджету близько 2,5 млрд грн на рік. Ці кошти можна спрямувати на оновлення рухомого складу та ремонт інфраструктури

Подорожчання проїзду у Києві

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.

Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.