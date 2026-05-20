Подорожчання проїзду у Києві до 30 грн: скільки поїздок "з’їдять" середню зарплату киян

Зростання тарифу на проїзд у столичному транспорті до 30 грн спричинить додатковий інфляційний тиск на економіку. Фото: facebook.com/kyivmetro

У Києві планують підняти вартість тарифу в громадському транспорті до 30 гривень. На середню київську зарплату після сплати податків можна буде здійснити 1 172 поїздки, що потенційно стане найнижчим показником доступності транспорту для мешканців столиці за всю історію спостережень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

"А скільки потенційно за день буде платити мешканець, наприклад, Троєщини за рух з однією пересадкою (тролейбус + метро, туди й назад) - 120 грн в день. Якщо 20 робочих днів, то це 2 400 грн на місяць. При середній зарплаті 35 151 грн це 6,8% (а в структурі інфляції на транспортні послуги закладають 2,2%)", - зазначив Шевчишин. 

Він зауважив, що підвищення тарифів на проїзд  спровокує зниження купівельної спроможності киян через додаткове вилучення приблизно 1000 грн в місяць на людину в Києві. Також роботодавці ризикують стикнутися з тиском, адже працівники вимагатимуть підвищення зарплат через проїзд. Експерт прогнозує, що одним з наслідків стане здорожчання інших приватних перевезень. 

Крім того, Шевчишин попереджає, що це рішення спричинить додатковий інфляційний тиск на економіку.  

"Для розуміння, лише це підвищення може додати 1,6% до інфляції (частка в інфляції 2,2%, приріст тарифу 375%, приблизний вплив Києва на показник 20%)", - підкреслив аналітик. 

Він не виключає варіанту, що різкого стрибка тарифу на проїзд в Києві одразу до 30 грн може не відбутися, а процес буде поетапним, наприклад, 15 чи 20 грн на старті.  

Шевчишин звертає увагу, що в порівнянні з іншими столицями світу, проїзд в Києві буде дорожче за більшість країн.

Подорожчання проїзду у Києві 

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1–9 поїздок — 30 грн; 
  • 10–19 — 28,90 грн; 
  • 20–29 — 27,80 грн; 
  • 30–39 — 26,60 грн; 
  • 40–49 — 25,50 грн; 
  • 50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме  4 тисячі 875 гривень.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, говорячи про плани щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці, зауважив, що цифри, які пропонуються, "космічні" і "взяті зі стелі".

"Тим паче, якщо подивитись на вартість проїзного, - 4 тисячі 875 гривень, то це один з найдорожчих проїзних в Європі… Це трішки дешевше, ніж у Лондоні та Амстердамі, але точно дорожче, ніж у Відні, Празі, Будапешті чи Варшаві, і ще в багатьох європейських містах", - наголосив Гречко.

Він навів приклад, що у Будапешті, Варшаві та Празі ціна проїзного складає орієнтовно 1 тис. 100 - 1 тис. 200 грн.

Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.

Автор:
Світлана Манько