Подорожчання проїзду у Києві до 30 грн: скільки поїздок "з’їдять" середню зарплату киян

У Києві планують підняти вартість тарифу в громадському транспорті до 30 гривень. На середню київську зарплату після сплати податків можна буде здійснити 1 172 поїздки, що потенційно стане найнижчим показником доступності транспорту для мешканців столиці за всю історію спостережень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

"А скільки потенційно за день буде платити мешканець, наприклад, Троєщини за рух з однією пересадкою (тролейбус + метро, туди й назад) - 120 грн в день. Якщо 20 робочих днів, то це 2 400 грн на місяць. При середній зарплаті 35 151 грн це 6,8% (а в структурі інфляції на транспортні послуги закладають 2,2%)", - зазначив Шевчишин.

Він зауважив, що підвищення тарифів на проїзд спровокує зниження купівельної спроможності киян через додаткове вилучення приблизно 1000 грн в місяць на людину в Києві. Також роботодавці ризикують стикнутися з тиском, адже працівники вимагатимуть підвищення зарплат через проїзд. Експерт прогнозує, що одним з наслідків стане здорожчання інших приватних перевезень.

Крім того, Шевчишин попереджає, що це рішення спричинить додатковий інфляційний тиск на економіку.

"Для розуміння, лише це підвищення може додати 1,6% до інфляції (частка в інфляції 2,2%, приріст тарифу 375%, приблизний вплив Києва на показник 20%)", - підкреслив аналітик.

Він не виключає варіанту, що різкого стрибка тарифу на проїзд в Києві одразу до 30 грн може не відбутися, а процес буде поетапним, наприклад, 15 чи 20 грн на старті.

Шевчишин звертає увагу, що в порівнянні з іншими столицями світу, проїзд в Києві буде дорожче за більшість країн.

Подорожчання проїзду у Києві

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, говорячи про плани щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці, зауважив, що цифри, які пропонуються, "космічні" і "взяті зі стелі".

"Тим паче, якщо подивитись на вартість проїзного, - 4 тисячі 875 гривень, то це один з найдорожчих проїзних в Європі… Це трішки дешевше, ніж у Лондоні та Амстердамі, але точно дорожче, ніж у Відні, Празі, Будапешті чи Варшаві, і ще в багатьох європейських містах", - наголосив Гречко.

Він навів приклад, що у Будапешті, Варшаві та Празі ціна проїзного складає орієнтовно 1 тис. 100 - 1 тис. 200 грн.

Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.