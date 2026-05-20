Подорожание проезда в Киеве до 30 грн: сколько поездок "съедят" среднюю зарплату киевлян

В Киеве планируется поднять стоимость тарифа в общественном транспорте до 30 гривен. На среднюю киевскую зарплату после уплаты налогов можно будет совершить 1172 поездки, что потенциально станет самым низким показателем доступности транспорта для жителей столицы за всю историю наблюдений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Facebook.

"А сколько потенциально за день будет платить житель, например, Троещины за движение с одной пересадкой (троллейбус + метро, туда и обратно) - 120 грн в день. Если 20 рабочих дней, то это 2 400 грн в месяц. При средней зарплате 35 151 грн это 6,8% (а в структуре инфляции - 2%)

Он отметил, что повышение тарифов на проезд спровоцирует снижение покупательной способности киевлян из-за дополнительного изъятия примерно 1000 грн. в месяц на человека в Киеве. Также работодатели рискуют столкнуться с давлением, ведь работники потребуют повышения зарплат из-за проезда. Эксперт прогнозирует, что одним из последствий станет удорожание других частных перевозок.

Кроме того, Шевчишин предупреждает, что это решение повлечет за собой дополнительное инфляционное давление на экономику.

"Для понимания, только это повышение может прибавить 1,6% к инфляции (доля в инфляции 2,2%, прирост тарифа 375%, приблизительное влияние Киева на показатель 20%)", - подчеркнул аналитик.

Он не исключает варианта, что резкого скачка тарифа на проезд в Киеве сразу до 30 грн может не состояться, а процесс будет поэтапным, например, 15 или 20 грн на старте.

Шевчишин обращает внимание, что по сравнению с другими столицами мира, проезд в Киеве будет дороже большинства стран.

Удорожание проезда в Киеве

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, говоря о планах повышения цен на проезд в общественном транспорте столицы, отметил, что предлагаемые цифры "космические" и "взятые с потолка".

"Тем более, если посмотреть на стоимость проездного - 4 тысячи 875 гривен, то это один из самых дорогих проездных в Европе... Это немного дешевле, чем в Лондоне и Амстердаме, но точно дороже, чем в Вене, Праге, Будапеште или Варшаве, и еще во многих европейских городах", - подчеркнул Греч.

Он привел пример, что в Будапеште, Варшаве и Праге цена проездного составляет ориентировочно 1 тыс. 100 – 1 тыс. 200 грн.

Добавим, петиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.