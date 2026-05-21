НБУ по налогообложению банков: какие риски видит регулятор

НБУ предупредил об опасности нового налога для банков

Национальный банк заявил о рисках законопроекта по повышенному налогообложению банков. В регуляторе подчеркивают, что продолжение практики 50% налога на прибыль может ограничить кредитование экономики.

НБУ по налогообложению банков

В Национальном банке заявили, что банковский сектор с пониманием отнесся к введению в 2023 году налога на прибыль в размере 50%, воспринимая его как вынужденный и временный шаг. В регуляторе объясняют, что тогдашние доходы банков имели в значительной степени "нерыночный" характер из-за особенностей работы финансовой системы в условиях войны.

В то же время, в НБУ отмечают: продолжение практики повышенного налогообложения в нынешних условиях может негативно повлиять на способность банков активно кредитовать экономику и поддерживать ее во время войны и в период послевоенного восстановления.

  • Во-первых, экстраналог существенно ограничивает кредитный потенциал банков.
  • Во-вторых, эффективность такого шага для бюджета сомнительна.
  • В-третьих, непропорциональная нагрузка дискриминирует отрасль и отпугивает инвесторов.

В Нацбанке отмечают, что в отличие от кризиса 2014-2016 годов, сейчас банковская система не усугубляет экономические последствия войны, а наоборот - помогает их смягчать. Банки продолжают работать в условиях значительной финансовой и операционной нагрузки, обеспечивая непрерывный доступ бизнеса и населения к финансовым услугам.

В то же время в регуляторе предостерегают, что ситуация может быстро измениться. В НБУ отмечают, что возможности для смягчения негативного влияния экстраналога на капитал почти исчерпаны, а дальнейшие шаги в этом направлении могут поставить под угрозу реализацию плана интеграции Украины в Европейский Союз.

В Нацбанке также подчеркивают, что украинская экономика нуждается в активной поддержке, а для этого банковская система должна расти. При этом по объему капитала она примерно в десять раз меньше банковской системы Польши. По мнению регулятора, дополнительная налоговая нагрузка фактически нивелирует потенциал такого роста.

Кроме того, в НБУ считают, что подобные точечные решения не заменяют необходимость системной налоговой реформы и расширения налоговой базы, в частности, путем детенизации экономики, как это предусмотрено меморандумом с МВФ. В то же время усиление налогового давления на один из наиболее прозрачных секторов экономики может стимулировать налоговый арбитраж и ослабить эффект от мер по детенизации.

Добавим, НБУ в апреле 2026 года оштрафовал три небанковских финансовых компании на 51 тыс. грн каждую за нарушение требований финансового мониторинга и непредставления отчетности в установленные сроки. Еще одному ломбарду регулятор вынес письменную оговорку.

Автор:
Ольга Опенько