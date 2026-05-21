НБУ щодо оподаткування банків: які ризики бачить регулятор

НБУ
НБУ попередив про небезпеку нового податку для банків / НБУ

Національний банк заявив про ризики законопроєкту щодо підвищеного оподаткування банків. У регуляторі наголошують, що продовження практики 50% податку на прибуток може обмежити кредитування економіки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ щодо оподаткування банків

У Національному банку заявили, що банківський сектор із розумінням поставився до запровадження у 2023 році податку на прибуток у розмірі 50%, сприймаючи його як вимушений і тимчасовий крок. У регуляторі пояснюють, що тодішні прибутки банків мали значною мірою "неринковий" характер через особливості роботи фінансової системи в умовах війни.

Водночас у НБУ наголошують: продовження практики підвищеного оподаткування в нинішніх умовах може негативно вплинути на здатність банків активно кредитувати економіку та підтримувати її під час війни й у період повоєнного відновлення.

  • По-перше, екстраподаток суттєво обмежує кредитний потенціал банків. 
  • По-друге, ефективність такого кроку для бюджету сумнівна.
  • По-третє, непропорційне навантаження дискримінує галузь та відлякує інвесторів. 

У Нацбанку наголошують, що на відміну від кризи 2014–2016 років, нині банківська система не поглиблює економічні наслідки війни, а навпаки - допомагає їх пом’якшувати. Банки продовжують працювати в умовах значного фінансового та операційного навантаження, забезпечуючи безперервний доступ бізнесу та населення до фінансових послуг.

Водночас у регуляторі застерігають, що ситуація може швидко змінитися. У НБУ зазначають: можливості для пом’якшення негативного впливу екстраподатку на капітал майже вичерпані, а подальші кроки в цьому напрямку можуть поставити під загрозу реалізацію плану інтеграції України до Європейського Союзу.

У Нацбанку також підкреслюють, що українська економіка потребує активної підтримки, а для цього банківська система має зростати. При цьому за обсягом капіталу вона приблизно у десять разів менша за банківську систему Польщі. На думку регулятора, додаткове податкове навантаження фактично нівелює потенціал такого зростання.

Крім того, у НБУ вважають, що подібні точкові рішення не замінюють необхідності системної податкової реформи та розширення податкової бази, зокрема шляхом детінізації економіки, як це передбачено меморандумом із МВФ. Натомість посилення податкового тиску на один із найбільш прозорих секторів економіки може стимулювати податковий арбітраж і послабити ефект від заходів із детінізації.

Додамо, НБУ у квітні 2026 року оштрафував три небанківські фінансові компанії на 51 тис. грн кожну за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання звітності у встановлені строки. Ще одному ломбарду регулятор виніс письмове застереження.

Автор:
Ольга Опенько