НБУ оштрафував три компанії на 51 тис. грн за порушення фінмоніторингу

Національний банк України у квітні 2026 року оштрафував три небанківські фінансові компанії на 51 тис. грн кожну за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання звітності у встановлені строки. Ще одному ломбарду регулятор виніс письмове застереження.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про санкції

За порушення вимог фінансового моніторингу Національний банк України оштрафував ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "Тормес-Капітал" та ТОВ "ФК “Капітал-Дніпро". Кожна з компаній має сплатити по 51 тис. грн штрафу.

Причиною санкцій стало несвоєчасне подання до НБУ звітності з питань запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що є порушенням правил статистичної звітності, встановлених регулятором.

ПТ "Діла Ломбард" отримало письмове застереження від Національного банку України за порушення вимог Правил № 140.

Підставою стало несвоєчасне подання до НБУ звітності з питань запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму у встановлені строки.

Нагадаємо, Нацбанк оштрафував дві колекторські компанії за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості. Кожна з них має сплатити штраф у мінімальному розмірі 51 тис. грн.