Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ оштрафував двох колекторів за за тиск на боржників

колектор
Колекторів покарано за порушення етики / Depositphotos

Національний банк  оштрафував дві колекторські компанії за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості. Кожна з них має сплатити штраф у мінімальному розмірі 51 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ посилює контроль за колекторами

Санкції застосовано до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінтех-Колект" та товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція фінансового контролю".

Порушення було виявлено за результатами безвиїзного нагляду за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Регулятор встановив факти недотримання вимог щодо взаємодії з боржниками під час врегулювання простроченої заборгованості.

Йдеться про порушення норм, визначених законом України "Про споживче кредитування" та положенням Національного банку про етичну поведінку під час роботи з боргами.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 4 травня 2026 року.

Що відомо про колекторів

Згідно з даними YouControl, ТОВ "ФТ-Колект"  зареєстроване в 2021 році. 

Розмір статутного капіталу компанії становить 1 000 грн. 

Основним видом діяльності є діяльність агентств зі стягнення платежів і бюро кредитних історій . Також підприємство здійснює діяльність у сферах оброблення даних, надання інформаційних послуг та оренди нерухомості.

Юридична адреса компанії розташована в Київській області, Білоцерківському районі, місті Біла Церква.

Керівником підприємства є Мазурик Вікторія.

Єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігнатенко Олена, якій належить 100% статутного капіталу.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Агенція фінансового контролю" зареєстроване в 2021 році. 

Розмір статутного капіталу компанії становить 10 000 грн. 

Основним видом діяльності є діяльність агентств зі стягнення платежів і бюро кредитних історій.

Юридична адреса підприємства знаходиться в місті Чернігів.

Керівником товариства є Корольов Олександр.

Єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Дубова Вікторія, якій належить 100% статутного капіталу.

Що таке колекторські компанії?

Колекторська компанія — це спеціалізована організація, яка займається поверненням боргів за кредитами або іншими видами заборгованості від імені банків чи інших кредиторів. Вона має повноваження врегульовувати заборгованість та здійснювати її стягнення.

Такі компанії є юридичними особами, зареєстрованими в Національному банку України, і можуть працювати як від імені кредиторів, так і купувати борги для їх подальшого стягнення.

Колекторські компанії мають право вирішувати питання заборгованості позасудовим шляхом, без звернення до суду.

Автор:
Ольга Опенько