НБУ оштрафував двох колекторів за за тиск на боржників

Національний банк оштрафував дві колекторські компанії за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості. Кожна з них має сплатити штраф у мінімальному розмірі 51 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ посилює контроль за колекторами

Санкції застосовано до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінтех-Колект" та товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція фінансового контролю".

Порушення було виявлено за результатами безвиїзного нагляду за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Регулятор встановив факти недотримання вимог щодо взаємодії з боржниками під час врегулювання простроченої заборгованості.

Йдеться про порушення норм, визначених законом України "Про споживче кредитування" та положенням Національного банку про етичну поведінку під час роботи з боргами.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 4 травня 2026 року.

Що відомо про колекторів

Згідно з даними YouControl, ТОВ "ФТ-Колект" зареєстроване в 2021 році.

Розмір статутного капіталу компанії становить 1 000 грн.

Основним видом діяльності є діяльність агентств зі стягнення платежів і бюро кредитних історій . Також підприємство здійснює діяльність у сферах оброблення даних, надання інформаційних послуг та оренди нерухомості.

Юридична адреса компанії розташована в Київській області, Білоцерківському районі, місті Біла Церква.

Керівником підприємства є Мазурик Вікторія.

Єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігнатенко Олена, якій належить 100% статутного капіталу.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Агенція фінансового контролю" зареєстроване в 2021 році.

Розмір статутного капіталу компанії становить 10 000 грн.

Основним видом діяльності є діяльність агентств зі стягнення платежів і бюро кредитних історій.

Юридична адреса підприємства знаходиться в місті Чернігів.

Керівником товариства є Корольов Олександр.

Єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Дубова Вікторія, якій належить 100% статутного капіталу.

Що таке колекторські компанії?

Колекторська компанія — це спеціалізована організація, яка займається поверненням боргів за кредитами або іншими видами заборгованості від імені банків чи інших кредиторів. Вона має повноваження врегульовувати заборгованість та здійснювати її стягнення.

Такі компанії є юридичними особами, зареєстрованими в Національному банку України, і можуть працювати як від імені кредиторів, так і купувати борги для їх подальшого стягнення.

Колекторські компанії мають право вирішувати питання заборгованості позасудовим шляхом, без звернення до суду.