Російська влада підвищує ціни на бензин і дизель для захисту нафтової інфраструктури

Російська влада доручила Міненерго РФ та іншим відомствам підвищити оптові й роздрібні ціни на бензин, дизель та авіагас на 1,5 рубля за літр. Отримані гроші нафтові компанії мають спрямувати на захист НПЗ та паливної інфраструктури від атак українських безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Обговорюється як разове підвищення цін паливо, так і перегляд обмежень з їх зростання.

Схеми фінансування військових витрат

У Держдумі зазначають, що цей крок може бути реалізований не напряму, а через коригування чинних правил регулювання паливного ринку.

Зокрема, розглядаються варіанти підвищення акцизів на бензин і дизель, зміна параметрів демпферного механізму, який наразі субсидує постачання пального на внутрішній ринок, або укладання спеціальних угод із нафтовими компаніями.

Останній сценарій передбачає, що держава дозволить одноразово підняти роздрібні ціни на 1,5 рубля за літр, а нафтовики натомість зобов'яжуться цільовим способом спрямувати весь додатковий прибуток на протиповітряний та антидроновий захист своїх промислових об'єктів.

Рекордні удари ЗСУ

Урядова ініціатива з'явилася на тлі суттєвого посилення ударів Збройних сил України по паливній інфраструктурі ворога. Лише протягом травня безпілотники атакували російські НПЗ щонайменше 15 разів.

Загалом за місяць було зафіксовано 30 успішних ударів по нафтових об'єктах країни-агресора, включаючи магістральні трубопроводи, морські порти та танкери.

За підрахунками аналітиків Bloomberg, цей показник став рекордним з моменту початку повномасштабного вторгнення, що змусило російське керівництво шукати екстрені джерела фінансування безпеки енергетичного сектору.

Ознаки паливної кризи

Через систематичні атаки українських дронів загальні обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімального рівня з 2009 року. Одночасно з цим нафтові компанії суттєво зменшили відвантаження пального на внутрішню біржу.

Оптова вартість бензину з початку року підскочила на 26%, а роздрібна — на 4,3%, що значно випереджає темпи офіційної інфляції.

Попри чинну заборону на експорт бензину та авіагасу, в окремих регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях уже фіксуються серйозні перебої із забезпеченням.

Зокрема, в анексованому Криму пальне на АЗС почали відпускати виключно за талонами, а скарги на дефіцит масово надходять із Рязанської, Тверської та Новгородської областей.

Нагадаємо, у Росії розгорається паливна криза на тлі безперервних українських ударів по нафтопереробних заводах. Дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.