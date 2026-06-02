Український бренд рюкзаків та аксесуарів втратив склад та частину виробництва внаслідок російської атаки

У Києві зруйновано офіс і склади бренду keep / Фото: instagram.com/keeppacks

Внаслідок російського обстрілу в ніч на 2 червня у Києві знищено офіс, склад та частину виробництва українського бренду рюкзаків, сумок та аксесуарів keep.

Як пише Delo.ua, про це повідомив бренд у соцмережах та на головній сторінці сайту.

"Під час сьогоднішньої атаки по столиці Росія завдала удару і по наших потужностях: склад, офіс та декілька цехів keep знищено", — йдеться у повідомленні компанії.

Цей обстріл припав на десяту річницю бренду. Команда не постраждала. Компанія змушена взяти додатковий час на обробку поточних замовлень.

"Знищено склад комплектуючих і всі виготовлені впродовж року матеріали, замовлені та поставлені для нової колекції. Знищено склади готової продукції повністю, з усім пакувальним обладнанням. Там прямо в уламках лежить купа сумок кeep. Ми збільшували фотографії і бачили там усі наші вироби в перемішку зі шматками бетону і цегли", — у коментарі для DTF Magazine розповів засновник бренду Микола Серезітінов.

За словами засновника, на певний час асортимент бренду зменшиться, проте команда не відмовляється від запланованого запуску нової колекції. Про відновлення пошкоджених приміщень не йдеться, через частковий обвал будівлі цей сценарій називають нереалістичним. Наразі команда шукає нове приміщення для офісу та виробництва, а також планує запустити продаж сертифікатів на продукцію для підтримки бренду.

Ще до руйнування команда keep планувала відкриття нового простору на 1 червня, проте не встигала через неповʼязані із обстрілом обставини. Тепер його відклали на невизначений термін.

Нагадаємо, під час нічної комбінованої атаки на Київ у ніч на 2 червня було зруйновано автосалон китайських електромобілів Zeekr. Пожежа повністю знищила будівлю та автомобілі, які знаходилися всередині. 

Автор:
Тетяна Ковальчук