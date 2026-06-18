Скорочення ВВП: Нацбанк прокоментував падіння у першому кварталі

У першому кварталі 2026 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проти попереднього кварталу падіння з урахуванням сезонного фактора становило 0,7%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар Національного банку України.

Головними причинами негативної динаміки стали масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, дефіцит електрики, затримки із надходженням зовнішнього фінансового підкріплення, що призвело до низьких бюджетних видатків, а також аномально холодна погода на початку року.

Найважчим для економіки виявився початок кварталу, після чого ситуація в енергосистемі стабілізувалася завдяки потеплінню та ремонтним роботам. Фактичний показник виявився трохи гіршим за прогноз НБУ, закладений у квітневий Інфляційний звіт (-0,5%).

Зростання імпорту та падіння інвестицій

Енергетична криза змусила бізнес та державу суттєво наростити закупівлі за кордоном, що негативно вплинуло на торговельний баланс країни:

Імпорт та експорт: обсяги імпорту підскочили на 15,6% через активне ввезення енергетичного обладнання, нафтопродуктів, розмитнення газу, а також закупівлю агротехніки перед посівною. Водночас експорт відновився лише на 1%, через що чистий експорт потягнув ВВП донизу.

Капітальні інвестиції: валове нагромадження основного капіталу впало на 7,9%. Низька інвестиційна активність сформувалася внаслідок скорочення капітальних витрат державного бюджету одразу на 33,6% через брак вільних ресурсів.

Головним рятівним колом для економіки залишився стійкий внутрішній попит — приватне споживання забезпечило найбільший позитивний внесок. Витрати домогосподарств зросли на 11% на тлі стабільного підвищення зарплат у приватному та державному секторах.

Як відпрацювали ключові галузі

Через постійні обстріли та перебої зі світлом ситуація по секторах виявилася нерівномірною:

Найбільші втрати: додана вартість енергетичного сектору обвалилася на 15,2%, транспортна галузь через удари по логістиці втратила 9,4%, а будівництво через зростання витрат просіло на 4,5%.

Позитивна динаміка: переробна промисловість зросла на 1,9% завдяки оборонним замовленням, виробництву енергообладнання та переробці олійних. Добувна промисловість додала 2% завдяки відновленню газовидобутку після минулорічних руйнувань.

Торгівля та послуги: внутрішній попит підняв роздрібну торгівлю на 5,5%, а фінансовий сектор продемонстрував стрибок на 15,5%. В агросекторі мінімальне зростання на 0,1% забезпечило птахівництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує прискорити зростання ВВП до 6% на рік. Під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про необхідність формування довгострокової стратегії розвитку вітчизняної економіки на 10–15 років.