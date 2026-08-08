Метро на Виноградар: "Київський метрополітен" оголосив тендер на 80 млн грн

КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на коригування проєктної документації першої черги будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Очікувана вартість закупівлі становить 80,1 млн грн без ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Йдеться про ділянку від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" ("Варшавська") з двома новими станціями — "Мостицька" та "Проспект Правди" ("Варшавська"), а також відгалуженням у напрямку станції "Виноградар".

Необхідність коригування проєкту на підприємстві пояснили уточненням фактичного розташування інженерних мереж, оновленням технічних умов та зміною технології окремих робіт через відсутність в Україні частини необхідних матеріалів.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 22 серпня 2026 року.

На об'єкті вже побудували правий перегінний тунель від станції "Мостицька" до "Сирця" завдовжки майже 1,25 км. Також завершено основні конструкції перегінного вентиляційного вузла станції "Мостицька".

Між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди" ("Варшавська") споруджено близько 1,6 км монолітних тунелів в обох напрямках.

Перед подальшим будівництвом тунелю на цій ділянці також проводять струменеву цементацію ґрунту, щоб зміцнити основу для тунельних конструкцій.

Метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада".

Нині роботи тривають цілодобово, у складних гідрогеологічних умовах, у щільній міській забудові з розгалуженою мережею комунікацій на різних глибинах залягання. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км із будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект Правди").

Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.