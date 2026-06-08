Метро на Виноградар: стартує новий етап робіт

На будівництві метро на Виноградар у Києві стартує новий етап робіт. Компанія Autostrada готується до запуску мікротунелепрохідницького комплексу, який закритим способом прокладе нову мережу дощової каналізації загальною протяжністю понад 470 метрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

У межах проєкту планують змонтувати колектор діаметром 1200 мм. Наразі вже облаштовано стартову та приймальну шахти — підземні камери для запуску й прийому дистанційно керованого щитового комплексу німецького виробника Herrenknecht AG.

Обладнання дає змогу прокладати труби методом мікротунелювання з постійним геодезичним контролем траєкторії. Це дозволяє виконувати роботи за проєктними параметрами у складних геологічних умовах та поблизу чинних підземних комунікацій.

Технологія мікротунелювання передбачає прокладання інженерних мереж без масштабного розриття поверхні по всій довжині траси. Для щільно забудованого Виноградаря, де є багато підземних комунікацій та інтенсивний транспортний рух, це важливо, оскільки такий метод зменшує вплив будівництва на дороги, міську інфраструктуру, благоустрій і повсякденне життя мешканців району.

Активні роботи тривають на перегоні між станціями "Мостицька" та "Варшавська". Там уже збудовано понад 1500 метрів монолітних тунелів в обох напрямках.

Крім того, завершено спорудження та виконано зворотну засипку ділянки вилочного відгалуження у напрямку майбутньої станції "Виноградар".

У збудованих тунелях почали монтаж оцинкованих кабельних кронштейнів. Вони потрібні для подальшого прокладання силових, слабкострумових і контрольних кабелів, а також кабелів живлення технологічного обладнання.

Ці інженерні мережі забезпечуватимуть електропостачання, передачу сигналів, роботу систем автоматики, зв’язку, диспетчеризації та інших технологічних систем, необхідних для роботи метрополітену.

Роботи на об’єкті ведуть у безперервному режимі. Проєкт метро на Виноградар залишається одним із ключових інфраструктурних будівництв столиці.

Метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада".

Нині роботи тривають цілодобово, у складних гідрогеологічних умовах, у щільній міській забудові з розгалуженою мережею комунікацій на різних глибинах залягання. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км із будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект Правди").

Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.