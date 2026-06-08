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Метро на Виноградарь: стартует новый этап работ
На строительстве метро на Виноградаре в Киеве стартует новый этап работ. Компания Autostrada готовится к запуску микротуннелепроходческого комплекса, который закрытым способом проложит новую сеть дождевой канализации общей протяженностью более 470 метров.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на заявление компании.
В пределах проекта планируется смонтировать коллектор диаметром 1200 мм. В настоящее время уже обустроена стартовая и приемная шахты — подземные камеры для запуска и приема дистанционно управляемого щитового комплекса немецкого производителя Herrenknecht AG.
Оборудование позволяет прокладывать трубы методом микротоннелирования с постоянным геодезическим контролем траектории. Это позволяет выполнять работы по проектным параметрам в сложных геологических условиях и вблизи действующих подземных коммуникаций.
Технология микротоннелирования предполагает прокладку инженерных сетей без масштабного разрытия поверхности по всей длине трассы. Для плотно застроенного Виноградаря, где много подземных коммуникаций и интенсивное транспортное движение, это важно, поскольку такой метод уменьшает влияние строительства на дороги, городскую инфраструктуру, благоустройство и повседневную жизнь жителей района.
Активные работы продолжаются на перегоне между станциями "Мостицкая" и "Варшавская". Там уже построено более 1500 метров монолитных тоннелей в обоих направлениях.
Кроме того, завершено сооружение и выполнена обратная засыпка участка вилочного ответвления в направлении будущей станции "Виноградарь".
В построенных туннелях начали монтаж оцинкованных кабельных кронштейнов. Они необходимы для дальнейшей прокладки силовых, слаботочных и контрольных кабелей, а также кабелей питания технологического оборудования.
Эти инженерные сети обеспечат электроснабжение, передачу сигналов, работу систем автоматики, связи, диспетчеризации и других технологических систем, необходимых для работы метрополитена.
Работы на объекте ведутся в непрерывном режиме. Проект метро на Виноградаре остается одним из ключевых инфраструктурных строек столицы.
Метро на Виноградарь
Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада".
Сейчас работы продолжаются круглосуточно, в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").
Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируют в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.