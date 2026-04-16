Метро на Виноградарь: Autostrada купила немецкую технику за €1 млн для новых работ

Строительство метро на Виноградаре перешло к этапу масштабного переустройства инженерных сетей. Ключевой задачей сейчас является вынос канализационного коллектора диаметром 1,2 метра из зоны строительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГК "Автострада", которая является подрядчиком работ.

Для реализации этой задачи был приобретен дистанционно управляемый щитовой комплекс немецкого производителя Herrenknecht AG стоимостью около 1 млн. евро. Оборудование позволяет производить проходку длиной до 150 метров с высокой точностью, не перекрывая движение транспорта.

Проект предусматривает прокладку новой дождевой канализации длиной 400 метров, для чего будет использовано более 200 специализированных труб.

Для работ на коллекторе компания Autostrada применяет метод микротоннелирования. Это бестраншейная технология, позволяющая прокладывать подземные коммуникации без раскрытия поверхности грунта, что критически важно при плотной городской застройке.

Как идет процесс строительства метро

На участке между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" уже построено более 1000 метров двухъярусных монолитных тоннелей. Работы ведутся параллельно на двух локациях, что ускоряет общие темпы.

Также завершены монолитные конструкции на участке вилочного ответвления в направлении будущей станции "Виноградарь".

На самой станции "Мостицкая" специалисты готовятся к монтажу кабельных конструкций в уже готовых тоннелях длиной 200 метров.

Работы на глубокой закладке

В шахтном стволе между станциями "Сырец" и "Мостицкая" завершен монтаж блокоукладчика. Он заменит кольца оправы левого перегонного тоннеля на элементы большего диаметра, что позволит впоследствии поднять туннелепроходческий комплекс на поверхность.

В то же время, на станции "Варшавская" завершается обустройство оборотных тупиков и продолжается монтаж массивного герметичного затвора. Эта стальная конструкция является частью системы гражданской защиты, способной изолировать участки метро от ударных волн или подтопления.

В компании добавили, что на всех площадках продолжается поэтапный перенос систем водоснабжения, водоотвода и линий электроснабжения. Перенос сетей за границы строительства обеспечивает стабильную работу городских коммуникаций для жителей района. Строительные работы на объекте продолжаются бесперебойно в режиме 24/7.

Метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада".

Сейчас работы продолжаются круглосуточно, в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируют в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.