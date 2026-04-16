Метро на Виноградар: Autostrada купила німецьку техніку за €1 млн для нових робіт

Будівництво метро на Виноградар перейшло до етапу масштабного перевлаштування інженерних мереж. Ключовим завданням наразі є винесення каналізаційного колектора діаметром 1,2 метра із зони будівництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ГК "Автострада", яка є підрядником робіт.

Для реалізації цього завдання було придбано дистанційно керований щитовий комплекс німецького виробника Herrenknecht AG вартістю близько 1 млн євро. Обладнання дозволяє здійснювати проходку довжиною до 150 метрів з високою точністю, не перекриваючи рух транспорту.

Проєкт передбачає прокладання нової дощової каналізації завдовжки 400 метрів, для чого буде використано понад 200 спеціалізованих труб.

Для робіт на колекторі компанія Autostrada застосовує метод мікротунелювання. Це безтраншейна технологія, яка дозволяє прокладати підземні комунікації без розкриття поверхні ґрунту, що критично важливо в умовах щільної міської забудови.

Як іде процес будівництва метро

На ділянці між станціями "Мостицька" та "Варшавська" вже зведено понад 1000 метрів двоярусних монолітних тунелів. Роботи ведуться паралельно на двох локаціях, що пришвидшує загальні темпи.

Також завершено монолітні конструкції на ділянці вилочного відгалуження у напрямку майбутньої станції "Виноградар".

На самій станції "Мостицька" фахівці готуються до монтажу кабельних конструкцій у вже готових тунелях довжиною 200 метрів.

Роботи на глибокому закладанні

У шахтному стовбурі між станціями "Сирець" та "Мостицька" завершено монтаж блокоукладальника. Він замінить кільця оправи лівого перегінного тунелю на елементи більшого діаметра, що дозволить згодом підняти на поверхню тунелепрохідницький комплекс.

Водночас на станції "Варшавська" завершується облаштування оборотних тупиків та триває монтаж масивного герметичного затвора. Ця сталева конструкція є частиною системи цивільного захисту, яка здатна ізолювати ділянки метро від ударних хвиль або підтоплення.

В компанії додали, що наразі на всіх майданчиках триває поетапне перенесення систем водопостачання, водовідведення та ліній електропостачання. Перенесення мереж за межі зони будівництва забезпечує стабільну роботу міських комунікацій для мешканців району. Будівельні роботи на об’єкті тривають безперебійно у режимі 24/7.

Метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада".

Нині роботи тривають цілодобово, у складних гідрогеологічних умовах, у щільній міській забудові з розгалуженою мережею комунікацій на різних глибинах залягання. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км із будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект Правди").

Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.