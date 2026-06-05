Один ФОП володіє 119 медіа: хто контролює найбільше ліцензій в Україні

В Україні налічується майже 7 тис. чинних медіаліцензій і понад 3,1 тис. власників медіа. При цьому п'ять фізичних осіб-підприємців контролюють понад 350 ліцензій, а рекордсменом став підприємець Ігор Тріль, на якого зареєстровано 119 медіа. Більше половини всіх зареєстрованих медіа в країні становлять друковані видання.

Як пише Delo.ua, про це свідчить статистика Opendatabot.

Хто володіє найбільшою кількістю медіа

В Україні станом на початок червня налічується 6 995 чинних медіаліцензій, не враховуючи призупинені. Більшість із них належать українським компаніям та фізичним особам-підприємцям, тоді як лише 42 ліцензії оформлені на іноземні телеканали та радіостанції.

Про це свідчать дані Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Реєстру суб'єктів у сфері медіа.

Загалом у реєстрі нараховується 3 160 власників медіа, серед яких лише 10 є іноземними суб'єктами.

Найбільше медіаліцензій серед фізичних осіб-підприємців має Ігор Тріль - 119. Він є засновником видавництва "Діана плюс", яке понад два десятиліття випускає друковані газети та журнали. Другу позицію посідає Тарас Хотимчук із 85 ліцензіями, який є засновником регіонального тижневика "Твій вибір" та порталу t1.ua.

До першої п'ятірки також увійшли Оксана Танасійчук із 53 ліцензіями, Андрій Лобачов — власник видавничого дому "Кузя", що спеціалізується на дитячих розвивальних виданнях, із 49 ліцензіями, а також Павло Хотимчук, на якого зареєстровано 46 медіа.

Серед юридичних осіб найбільшим власником медіаліцензій є видавничий дім "Арт-Комплекс", який має 71 ліцензію. Компанія понад 25 років працює на ринку кросвордних і дитячих видань.

Друге місце посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка із 61 ліцензією. Далі розташувалися компанія "Редакційні системи" з 53 ліцензіями та Львівський національний університет імені Івана Франка із 50 ліцензіями. П'ятірку лідерів замикає Суспільне мовлення, яке володіє 45 ліцензіями.

Водночас медіаліцензії мають і компанії, основна діяльність яких не пов'язана з медіасферою. Серед них - Енергоатом, Епіцентр К та АрселорМіттал Кривий Ріг.

Серед відомих медійних сервісів найбільше ліцензій має MEGOGO - 11. Ще 10 ліцензій зареєстровано на VBET Україна.

Найбільша концентрація власників медіа зафіксована на Київщині. У регіоні зареєстровано 1 107 компаній та ФОПів, які володіють медіаактивами. Далі йдуть Львівська область із 207 суб'єктами, Одеська - із 200, Харківська - зі 170 та Дніпропетровська - зі 164.

За типами медіа найбільшу частку становлять друковані видання - 53% усіх зареєстрованих суб'єктів, або 1 675 компаній та ФОПів. Ще 870 реєстрантів працюють у сегменті онлайн-медіа, що становить 27% ринку. Третє місце посідають провайдери аудіовізуальних сервісів - 309 суб'єктів, або майже 10%.

До цієї категорії належать онлайн-платформи та сервіси доступу до медіаконтенту, зокрема Megogo, Sweet.tv і Київстар ТБ, а також кабельні та супутникові оператори. Водночас один суб'єкт може володіти одразу кількома видами медіаліцензій.

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