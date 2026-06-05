Один ФЛП владеет 119 медиа: кто контролирует больше всего лицензий в Украине

В Украине насчитывается около 7 тыс. действующих медиалицензий и более 3,1 тыс. владельцев медиа. При этом пять физических лиц-предпринимателей контролируют более 350 лицензий, а рекордсменом стал предприниматель Игорь Триль, на которого зарегистрировано 119 медиа. Более половины всех зарегистрированных медиа в стране составляют печатные издания.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует статистика Opendatabot.

Кто владеет наибольшим количеством медиа

В Украине по состоянию на начало июня насчитывается 6 995 действующих медиалицензий, не считая приостановленных. Большинство из них принадлежат украинским компаниям и физическим лицам-предпринимателям, в то время как только 42 лицензии оформлены на иностранные телеканалы и радиостанции.

Об этом свидетельствуют данные Национального совета по телевидению и радиовещанию и Реестра субъектов в сфере медиа.

Всего в реестре насчитывается 3160 владельцев медиа, среди которых только 10 являются иностранными субъектами.

Больше медиалицензий среди физических лиц-предпринимателей имеет Игорь Триль - 119. Он является основателем издательства "Диана плюс", которое более двух десятилетий выпускает печатные газеты и журналы. Вторую позицию занимает Тарас Хотимчук с 85 лицензиями, основателем регионального еженедельника "Твой выбор" и портала t1.ua.

В первую пятерку также вошли Оксана Танасийчук с 53 лицензиями, Андрей Лобачев - владелец издательского дома "Кузя", специализирующийся на детских развивающих изданиях, с 49 лицензиями, а также Павел Хотимчук, на которого зарегистрировано 46 медиа.

Среди юридических лиц крупнейшим владельцем медиалицензий является издательский дом "Арт-Комплекс", имеющий 71 лицензию. Компания более 25 лет работает на рынке кроссвордных и детских изданий.

Второе место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 61 лицензией. Далее расположились компания "Редакционные системы" с 53 лицензиями и Львовский национальный университет имени Ивана Франко с 50 лицензиями. Пятерку лидеров замыкает Общественное вещание, владеющее 45 лицензиями.

В то же время медиалицензии имеют и компании, основная деятельность которых не связана с медиасферой. Среди них – Энергоатом, Эпицентр К и АрселорМиттал Кривой Рог.

Среди известных медийных сервисов больше лицензий имеет MEGOGO - 11. Еще 10 лицензий зарегистрировано на VBET Украина.

Наибольшая концентрация владельцев медиа зафиксирована в Киевской области. В регионе зарегистрировано 1 107 компаний и ФЛПов, владеющих медиаактивами. Далее следуют Львовская область с 207 субъектами, Одесская – из 200, Харьковская – из 170 и Днепропетровская – из 164.

По типам медиа наибольшую долю составляют печатные издания - 53% всех зарегистрированных субъектов, или 1675 компаний и ФЛПов. Еще 870 регистрантов работают в сегменте онлайн-медиа, что составляет 27% рынка. Третье место занимают провайдеры аудиовизуальных сервисов – 309 субъектов, или почти 10%.

К этой категории относятся онлайн-платформы и сервисы доступа к медиаконтенту, в частности, Megogo, Sweet.tv и Киевстар ТВ, а также кабельные и спутниковые операторы. Одновременно один субъект может владеть сразу несколькими видами медиалицензий.

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