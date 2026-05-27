Украинский бизнес рискует потерять финансирование из-за новых правил

Банки и инвесторы все чаще учитывают ESG-критерии при принятии решений о финансировании компаний, однако значительная часть украинского бизнеса до сих пор не адаптировалась к новым требованиям.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Укринформ".

В ходе презентации исследования председатель ESG Liga в Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW) Ольга Семкив сообщила, что 63% компаний уже сталкиваются с тем, что банки и финансовые партнеры запрашивают информацию о внедрении ESG-критериев – экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления.

Опрос охватил 133 компании из разных секторов экономики. Его результаты показали, что инвесторы и международные партнеры, особенно европейские, все больше учитывают ESG-зрелость бизнеса при принятии финансовых решений.

В то же время уровень подготовки украинских компаний остается низким. Только 7% опрошенных сообщили, что их компании формализовали ESG цели. Почти половина респондентов заявили об отсутствии ответственных работников по вопросу устойчивого развития, а у 72% компаний не введены индивидуальные показатели эффективности для реализации ESG-стратегии.

Эксперты отмечают, что это может создавать риски для бизнеса, работающего с европейскими партнерами или планирующего привлекать международное финансирование.

Одним из ключевых вызовов компании назвали нехватку специалистов, отсутствие методических рекомендаций и дефицит качественных данных для внедрения ESG-практик.

Ожидается, что давление на бизнес будет расти после внедрения требований европейской директивы CSRD, предусматривающей обязательную отчетность по устойчивому развитию.

Напомним, правление Национального банка Украины утвердило Белую книгу по ESG еще летом прошлого года. Документ разработан для гармонизации украинского финрегулирования с европейскими стандартами в рамках Европейского зеленого курса.