НБУ принял Белую книгу по экологическим, социальным и управленческим рискам

Правление Национального банка Украины утвердило Белую книгу по управлению экологическими, социальными и управленческими рисками в финансовом секторе. Документ разработан для гармонизации украинского финрегулирования с европейскими стандартами в рамках Европейского зеленого курса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

НБУ шагнул к Европейскому зеленому курсу

Одобрение Белой книги по управлению ESG-рисками является очередным шагом к гармонизации финансового регулирования Украины с нормами ЕС в рамках Европейского зеленого курса. Документ направлен на адаптацию правил сбора, анализа, раскрытия и управления экологическими, социальными и управленческими рисками в финансовом секторе.

Белая книга, разработанная в соответствии с обновленной Политикой развития устойчивого финансирования, формирует видение будущей модели управления ESG-рисками в Украине. Она определяет:

текущее состояние и предпосылки для внедрения ESG-регулирования, в том числе уровень рисков, существующую нормативную базу и мандат НБУ;

направления развития регуляторной политики — включая требования к финансовым продуктам, корпоративному управлению, управлению рисками и раскрытию информации;

практические шаги по интеграции ESG-рисков во внутренние процессы финансовых учреждений, включая оценку рисков, обработку клиентских данных и построение системы внутреннего контроля.

Система управления ESG-рисками будет внедряться поэтапно. На первом этапе — в 2025-2026 годах — новые требования будут касаться банков. Второй этап, запланированный на 2026–2030 годы, охватит другие системно важные финансовые учреждения, оказывающие значительное влияние на устойчивое развитие и более высокую чувствительность к ESG-рискам.

Проект Белой книги был опубликован в апреле для публичного обсуждения. Национальный банк получил комментарии и предложения от представителей финансового сектора, отраслевых ассоциаций, международных партнеров и государственных органов. Большинство из них были учтены в окончательной редакции документа, в частности, по корпоративному управлению и взаимодействию с контрагентами.

Участники рынка также предоставили вопросы относительно будущих регуляторных требований, которые находятся в процессе разработки.

Одобренная Белая книга станет основой для формирования дальнейших регуляторных документов НБУ, направленных на укрепление финансовой устойчивости, снижение ESG-рисков и поддержание устойчивого развития в Украине.

Напомним, НБУ обновил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Изменениями уточнен порядок плановых и внеплановых проверок, усилены требования к организации кассовой работы, инкассации средств, защите помещений, а также расширены полномочия НБУ по административному влиянию на банки в случае выявления нарушений.