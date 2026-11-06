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Мировые цены на рис взлетели на фоне засухи в Азии: ситуация на рынке

рис
Рис становится дороже на фоне засухи

Мировые цены на рис поднялись до самого высокого уровня за два года на фоне засухи в странах Южной и Юго-Восточной Азии, вызванной явлением Эль-Ниньо. Экспортная цена тайского белого риса достигла $499 за тонну.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

В частности, экспортная цена на тайский белый рис с содержанием 5% дробленых зерен выросла до $499 за тонну – самого высокого показателя с декабря 2024 года. В то же время, фьючерсы на необрушенный рис на Чикагской товарной бирже (CBOT) за год подорожали на 80%. Такая динамика контрастирует с ситуацией на рынках других зерновых: пшеница и кукуруза продолжают дешеветь.

Основной причиной роста цен стала засуха в Южной и Юго-Восточной Азии – регионах, на которые приходится около половины мирового производства риса. Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Индии, крупнейшем экспортере этой культуры в мире. Нехватка осадков может привести к сокращению урожая и, соответственно, ограничить экспортные возможности страны.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2026/27 маркетинговом году мировое производство риса может впервые за последнее десятилетие продемонстрировать снижение. Подобные ожидания и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), которая также прогнозирует сокращение объемов производства.

По оценкам FAS USDA, в Таиланде больше всего от неблагоприятных погодных условий может пострадать межсезонный урожай риса. Его выращивание в значительной степени зависит от орошения, поэтому дефицит воды способен снизить объем производства уже в следующем цикле.

Недостаток влаги в Индии и других азиатских странах усугубляет риски для импортеров, особенно тех, кто в значительной степени зависит от поставок риса из Юго-Восточной Азии. Последствия уже ощутимы на отдельных внутренних рынках. В частности, на Филиппинах, одном из крупнейших импортеров риса в мире, в октябре цены на эту культуру были на 21% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Дальнейшее удорожание риса может усилить инфляционное давление в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, где он является одним из основных продуктов питания. В ближайшие месяцы ситуация на мировом рынке будет зависеть, прежде всего, от погодных условий, фактических объемов нового урожая и экспортной политики ведущих стран-производителей.

Напомним, ранее Dilo писало, что цены на продукты в мире продолжают расти из-за перебоев с морскими перевозками, военных рисков, засухи и более дорогих энергоносителей. В частности, цены на пшеницу уже выросли более чем на 30%, а удорожание горючего, удобрений и фрахта дополнительно увеличивает расходы производителей и экспортеров.

Автор:
Ольга Опенько

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