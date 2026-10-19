Цены на продукты в мире будут расти до 2027 года: эксперты предупреждают о кризисе

Мировые цены на продукты будут расти еще быстрее и останутся высокими до 2027 года. Главные причины — проблемы с доставкой по морю, войны и засуха, которые уменьшают урожай зерна и давят на кошельки покупателей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

Продовольственный кризис усиливается

В Индонезии стоимость риса уже подскочила к рекордно высоким отметкам из-за прогнозов задержки сезонных дождей. В Египте хлеб вырос в цене на четверть, а в Индии стоимость сахара достигла исторического максимума из-за самого слабого муссона за более десяти лет.

По словам главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максима Тореро, все эти факторы оказали значительное давление на мировую систему, а наибольшее влияние подорожание будет ощущаться в конце текущего года и в течение всего следующего года.

Больше от резкого роста цен страдают потребители в странах с низким и средним уровнем дохода на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, где пищевые продукты составляют значительную долю расходов домохозяйств.

По данным Всемирного банка, в сентябрьском квартале рост цен на еду превысил общую инфляцию в 22% из 150 проанализированных стран, что существенно больше показателя предыдущего квартала. Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил в среднем 136 пунктов, достигнув самого высокого значения с ноября 2022 года.

Факторы давления на поставку

Атаки на зерновую инфраструктуру Черного моря нарушили поставки пшеницы, заставив Египет и Индонезию искать альтернативные источники, в то время как нестабильность в Красном море перенаправляет суда на более длинные и более дорогие маршруты вокруг Африки.

В то же время, военно-политические обострения привели к росту цен на горючее и нарушили экспорт удобрений через Ормузский пролив, увеличивая сельскохозяйственные расходы.

Цены на пшеницу выросли более чем на 30%, а стоимость риса в ключевых азиатских странах-экспортерах увеличилась на 10-13%.

Цены на удобрения остаются повышенными, дополнительно давя на себестоимость. Крупные производители пищевой продукции, такие как Nestle India и Indofood отмечают сложные условия работы и необходимость закладывать более высокие затраты на сырье и логистику в конечную стоимость товаров.

Фрахтовые тарифы на отдельных ключевых маршрутах выросли ориентировочно на 50% из-за скачка цен на нефть и увеличения военных премий. Это отражается как на крупных импортерах, так и на мелком бизнесе: владельцы пекарен в Каире отмечают, что помимо муки стремительно дорожают электроэнергия, вода, дрожжи и рабочая сила.

В Украине в сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1% по сравнению с августом, резко ускорившись после августовских 0,1%. В годовом измерении инфляция достигла 10%, а самый большой скачок за месяц зафиксировали на яйца – сразу на 43,6%.