Инфляция в сентябре резко ускорилась: что подорожало больше всего

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1% по сравнению с августом, резко ускорившись после августовских 0,1%. В годовом измерении инфляция достигла 10%, а самый большой скачок за месяц зафиксировали на яйца – сразу на 43,6%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

С начала года по сравнению с декабрем 2025-го потребительские цены выросли на 8,4%.

Кроме яиц, в сентябре существенно подорожало образование – на 17,4%. Одежда и обувь прибавили в цене 8,5%, сахар – 8,3%.

Также выросли тарифы на водоснабжение – на 5,6% и канализацию – на 5,5%. Топливо и масла подорожали на 5,2%.

В то же время, отдельные продукты и услуги дешевели. Цены на фрукты снизились на 5,7%, на овощах – на 2,3%, а железнодорожный пассажирский транспорт подешевел на 0,3%.

В августе месячная инфляция составила всего 0,1%, а годовая – 8,1%. Таким образом, в сентябре рост цен заметно ускорился.

Напомним, в августе потребительские цены выросли всего на 0,1%, тогда как годовая инфляция составила 8,1%. Больше всего тогда подорожали водоснабжение, канализация и горючее.