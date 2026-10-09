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Інфляція у вересні різко прискорилася: що подорожчало найбільше

продукти харчування
Інфляція у вересні різко прискорилася

У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно із серпнем, різко прискорившись після серпневих 0,1%. У річному вимірі інфляція сягнула 10%, а найбільший стрибок за місяць зафіксували на яйця – одразу на 43,6%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

З початку року, порівняно з груднем 2025-го, споживчі ціни зросли на 8,4%.

Окрім яєць, у вересні суттєво подорожчала освіта – на 17,4%. Одяг і взуття додали в ціні 8,5%, цукор – 8,3%.

Також зросли тарифи на водопостачання – на 5,6% та каналізацію – на 5,5%. Паливо та мастила подорожчали на 5,2%.

Фото 2 — Інфляція у вересні різко прискорилася: що подорожчало найбільше

Водночас окремі продукти та послуги дешевшали. Ціни на фрукти знизилися на 5,7%, на овочі – на 2,3%, а залізничний пасажирський транспорт подешевшав на 0,3%.

У серпні місячна інфляція становила лише 0,1%, а річна – 8,1%. Таким чином, у вересні зростання цін помітно прискорилося.

Нагадаємо, у серпні споживчі ціни зросли лише на 0,1%, тоді як річна інфляція становила 8,1%. Найбільше тоді подорожчали водопостачання, каналізація та пальне.

Автор:
Тетяна Гойденко

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