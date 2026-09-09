Інфляція в Україні знову прискорилася: що здорожчало найбільше

Споживчі ціни в Україні у серпні 2026 року зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі інфляція прискорилася до 8,1% проти 7,7% місяцем раніше.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на Державну службу статистики.

Для порівняння, у липні споживчі ціни зросли на 0,3%, а в червні знизилися на 0,1%. У серпні минулого року Держстат фіксував дефляцію на рівні 0,2%, що також вплинуло на прискорення річного показника цього року.

Річна інфляція поступово зростає вже другий місяць поспіль: у червні вона становила 7,2%, у липні — 7,7%, а в серпні — 8,1%. Водночас показник поки залишається трохи нижчим за травневі 8,2%.

Що у серпні подорожчало, а що подешевшало

За даними Держстату, у серпні 2026 року найбільше подешевшали овочі — на 18,3%, фрукти — на 12,0%, одяг і взуття — на 2,5%, а також масло — на 0,6%.

Водночас найбільше зросли ціни на водопостачання — на 16,8% та каналізацію — на 16,7%. Також подорожчали паливо та мастила — на 8,1%, автодорожній пасажирський транспорт — на 6,6%, яйця — на 4,0%, риба та продукти з риби — на 1,6%.

Базова інфляція у серпні становила 0,5% за місяць проти 0,3% у липні. У річному вимірі вона залишилася на рівні 8,1%.

Нагадаємо, у липні інфляція прискорилася до 7,7% після 7,2% у червні. Тоді за місяць споживчі ціни зросли на 0,3%.

НБУ наприкінці липня погіршив прогноз інфляції до 10% за підсумками 2026 року. А вже у вересні регулятор попередив, що атаки на логістику можуть додатково підштовхнути споживчі ціни.