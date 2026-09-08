Атаки на логістику можуть підштовхнути ціни в Україні: оцінка НБУ

Нові атаки на логістичну інфраструктуру України можуть додати близько 0,4–0,6 відсоткового пункту до річної інфляції на кінець 2026 року. Основний вплив на ціни очікується восени.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, інформує "Інтерфакс-Україна".

Вплив атак на логістику на інфляцію

Нові атаки на логістичну інфраструктуру України та пошкодження об’єктів можуть призвести до додаткового зростання споживчих цін. Цей фактор не був врахований в оновленому наприкінці липня базовому прогнозі Національного банку України.

За оцінками НБУ, перебудова логістики та пов’язане з нею зростання витрат можуть додати 0,4–0,6 відсоткового пункту до річної інфляції на кінець 2026 року. Основний вплив цього фактора очікується восени, повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

Водночас у Нацбанку не очікують різкого стрибка цін. За словами Лепушинського, вплив додаткових логістичних витрат буде поступовим, а його масштаби частково стримуватимуть конкуренція між бізнесами та слабкий споживчий попит.

Пошкодження складів або розподільчих центрів також не означає, що всі пов’язані з цим витрати автоматично позначаться на кінцевій ціні товарів. Логістика та зберігання в середньому формують близько 8% споживчої ціни, а через конкурентне середовище компанії можуть перекладати на покупців лише частину додаткових витрат.

Наприкінці липня НБУ вже переглянув прогноз інфляції в бік підвищення. Очікування на 2026 рік погіршилися з 9,4% до 10%, а на 2027-й — з 6,5% до 6,9%.

За даними Нацбанку, у липні споживча інфляція прискорилася до 7,7% у річному вимірі проти 7,2% у червні. За оперативними оцінками, у серпні зростання цін продовжилося.

Лепушинський зазначив, що загалом така динаміка відповідає очікуванням НБУ на друге півріччя, хоча фактична інфляція виявилася дещо вищою за траєкторію, закладену в липневому прогнозі.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами повідомляв, що дефіциту продуктів в Україні через удари по складах не очікують. Запасатися базовими продуктами більш ніж на місяць не потрібно.