Росія вдруге вдарила по клініці "Добробут" у центрі Києва: є постраждалі

Російські війська 28 вересня здійснили черговий удар по медичному центру мережі “Добробут” на вулиці Антоновича в центрі Києва. Це вже другий випадок атаки на цю клініку.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

"Найголовніше - усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них - працівники "Добробуту". На місце оперативно прибули всі вільні бригади нашої “невідкладної” й надали необхідну медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень нашої мережі", - наголосили в пресслужбі.

Повідомляється, що вибухова хвиля та пожежа завдали суттєвих руйнувань будівлі. Зокрема, палали верхні поверхи, де розташована Академія "Добробут", а також перші поверхи, де вогонь охопив приміщення поліклініки.

З першого по третій поверхи з боку внутрішнього двору вибито вікна, пошкоджено медичне обладнання. На місці працювали рятувальники ДСНС.

Через наслідки атаки медичний центр не працюватиме найближчими днями. У компанії зазначили, що команда докладе максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи центру, тоді як решта закладів мережі продовжують функціонувати у штатному режимі.

Зазначимо, що цей медичний заклад уже потрапляв під ворожий обстріл рік тому, 28 серпня 2025 року. Тоді внаслідок падіння ракетних уламків було вибито вікна, пошкоджено перекриття стель та медичну апаратуру, проте на щастя, ніхто з персоналу не постраждав.

Про "Добробут"

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж України. Вона об’єднує близько 20 медичних центрів в Києві та Київській області, а також служби екстреної допомоги, діагностики та сімейної медицини.

Компанія працює понад 20 років і надає послуги більш ніж за 75 медичними напрямами, позиціонуючи себе як комплексна приватна медична екосистема повного циклу.

У мережі працюють понад 3200 співробітників.

Поліклініку на вулиці Антоновича "Добробут" запустив у травні 2025 року. Обсяг інвестицій у створення цього медичного закладу компанія оцінювала у 160 мільйонів гривень. Загальна площа клініки становить майже 1300 квадратних метрів, а її потужності розраховані на обслуговування до 800 пацієнтів щодня.

Нагадаємо, 28 вересня, російські війська втретє за місяць завдали удару по виробничих потужностях фармацевтичної компанії “Дарниця” у Києві.