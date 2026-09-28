Дрон вдарив у районі пункту пропуску на кордоні з Польщею (ВІДЕО)

28 вересня росіяни знову атакували територію поблизу кордону України та Польщі у Волинській області реактивним дроном.

Як пише Dilo, про це повідомляє ВВС News Україна.

За даними джерел видання в державній прикордонній службі, реактивний дрон знову вдарив неподалік кордону з Польщею.

"Влучання у пункт пропуску "Ягодин" попередньо, не було", - каже джерело.

На відео, які з'явились у мережі, видно, як дрон падає у лісі поруч з людьми та прикордонною інфраструктурою.

Повітряні сили України о 17:58 повідомили про реактивний дрон в районі Головне на Волині, що тримав курс на захід в напрямку кордону з Польщею.

Повітряні сили Польщі близько 18:00 повідомили, що через російську атаку заході України підняли за тривогою бойову авіацію.

Повітряну тривогу на Волині скасували о 18:06.

Наразі очікується офіційна інформація Волинської ОВА, Державної прикордонної служби та правоохоронців щодо наслідків атаки, можливих пошкоджень і точного місця падіння безпілотника.

Пункт пропуску "Ягодин" - ключовий вузол для залізничного сполучення України з Польщею у напрямку Варшави та Хелма. Останнім часом він двічі ставав ціллю російських атак.

Нагадаємо, Польща вже евакуювала два пункти пропуску - "Дорогуськ" та "Зосін" - через російський ракетний обстріл України поблизу кордону.

Також після російських атак Польща розгортає військові підрозділи на кордоні з Україною та укріплює інфраструктуру поблизу пунктів пропуску.

Атаки на пункти пропуску

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній інфраструктурі.

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Останніми тижнями РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.