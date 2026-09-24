Польща екстрено евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною через атаки РФ

Польща екстрено евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною через російські атаки.

Як пише Dilo, про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск.

"Росія знову напала на Україну поблизу польського кордону, і ми евакуювали два прикордонні переходи", - заявив він під час спільної конференції з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радєвим у Варшаві.

За його словами влада була змушена евакуювати та тимчасово закрити два прикордонні переходи — у Зосіні та Дорохуську. Вони не працювали протягом пів години.

У зв'язку з ескалацією Центр урядової безпеки Польщі надіслав екстрені сповіщення жителям Підкарпатського та Люблінського воєводств.

Загалом за день такі попередження через російські атаки розсилали двічі, причому друге попередження все ще залишається чинним.

Окрім того, ранкові масовані удари РФ по Україні спричинили черговий підйом у небо бойової авіації. Польські військові літаки продовжують працювати у повітряному просторі країни для забезпечення безпеки кордонів.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Також після російських атак Польща розгортає військові підрозділи на кордоні з Україною та укріплює інфраструктуру поблизу пунктів пропуску.