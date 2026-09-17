Польща встановить електронний бар'єр на кордоні з Україною

Польща планує обладнати понад 100-кілометрову зону польсько-українського кордону електронною системою захисту. Вона включатиме засоби моніторингу та датчики руху й доповнюватиме вже наявні фізичні загородження.

Як пише Dilo, про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що електронний захист встановлять на двох ділянках. Перший проєкт охоплює 69 км у зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби, другий — ще 43 км сухопутного кордону в зоні Бещадського відділу.

Таким чином, загальна протяжність ділянок, які планують обладнати новими системами, становитиме близько 112 км.

Паралельно Польща планує модернізувати захист кордонів із Росією та Білоруссю. Зокрема, передбачено встановлення спостережних веж з оптико-електронним обладнанням, а на білоруському напрямку — систем виявлення безпілотників.

Фінансування цих проєктів забезпечує Європейський Союз.

Але через вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон щодо використання коштів програми ЄС SAFE Прикордонна служба не змогла провести заплановані закупівлі на 3 млрд злотих. Серед іншого планувалося придбати броньовані автомобілі та кулемети.

Також після російських атак Польща розгортає військові підрозділи на кордоні з Україною та укріплює інфраструктуру поблизу пунктів пропуску.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній інфраструктурі.