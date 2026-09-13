Росія атакувала пасажирський поїзд та АЗС на кордоні з Польщею

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Dilo.

Удар по поїзду

В "Укрзалізниці" повідомили, що сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, армія РФ завдала удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

В УЗ зазначили, що продовжують моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників.

Росіяни вдарили по АЗС біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею

Також у соцмережах з'явилась інформація, що росіяни завдали удару по АЗС біля ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею. Повідомляється, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа.

Інформацію про влучання "Суспільному" також підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. За її словами, через падіння уламків зайнялися приміщення автозаправної станції і декілька вантажівок, які були припарковані поруч.

Станом на зараз пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" працює в штатному режимі.

Як повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею внаслідок нічної повітряної атаки ворога не було,

У ДПСУ наголосили, що зважаючи на посилені повітряні атаки РФ по території України і повітряні тривоги, у пунктах пропуску призупиняються пропускні операції з міркувань безпеки людей.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній інфраструктурі.

Атаки на пункти пропуску

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Останніми тижнями РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародногопункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.

25 серпня було пошкоджено КПП "Виноградівка – Вулкенєшть" на кордоні з Молдовою.

Через пошкодження пункт тимчасово не здійснював пропускні операції..

21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині була пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.

Також у ніч проти 20 серпня російські війська атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.