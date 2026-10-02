Орбан може опинитися за ґратами через скандал із затриманням українських інкасаторів Ощадбанку

Новий уряд Угорщини розпочав розслідування проти Віктора Орбана через незаконне затримання українських інкасаторів. Конфіскація 70 мільйонів євро та золота Ощадбанку напередодні виборів може стати підставою для офіційних звинувачень проти колишнього прем'єра.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Скандал із затриманням грошей Ощадбанку

На початку березня угорський антитерористичний спецназ зупинив на автостраді під Будапештом транспорт із готівкою та золотом державного Ощадбанку України.

Тоді силовики конфіскували цінності на майже 70 мільйонів євро та затримали сімох співробітників банку.

Команда Віктора Орбана намагалася використати цей інцидент у розпал передвиборчої кампанії, представляючи звичайне перевезення коштів із Відня до Києва як нібито таємне фінансування опозиції.

Справа проти Орбана

Проте провокація дала зворотний ефект, адже Орбан програв вибори, а Будапешту довелося повернути кошти і звільнити співробітників, які заявили про жорстоке поводження. Справа проти них була закрита і тепер може перерости у перше кримінальне обвинувачення проти самого колишнього прем'єра.

Інцидент із затриманням українських інкасаторів став частиною кампанії уряду Петера Мадяра проти Віктора Орбана. Експрокурор Пал Фюрхт заявив, що експрем'єр особисто наказав спецслужбам затримати кур'єрів.

За його словами, після звіту про відсутність злочину проти нього розпочали перевірку. Звіт прокуратури також цитує голову антитерористів Яноша Гайду, який натякав на рішення Орбана. Гайду тепер звинувачують у знущаннях над українцями.

Адвокат Лорант Горват зазначив, що справа про затримання наближається до завершення і є найперспективнішою для висунення звинувачень Орбану.

У день затримання політик відвідував штаб антитерористів для координації операції. На тлі скандалів в Угорщині знімають імунітет з міністрів та затримують соратників.

Аналітики вважають, що накопичена критична маса неминуче призведе до розслідування особистої відповідальності Орбана.

Затримання працівників Ощадбанку

Нагадаємо, 5 березня 2026 року в Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників. Інцидент стався під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишались в Угорщині без законних на те підстав.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків. 6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.