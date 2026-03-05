В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

Два інкасаторські автомобілі з валютними коштами та банківськими металами, які належать Ощадбанк, були затримані 5 березня 2026 року на території Угорщина під час перевезення між австрійським Raiffeisen Bank International та українським банком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Ощадбанк.

У колоні перебували сім співробітників інкасаційної бригади, і їхнє місцеперебування наразі невідоме.

За даними банку, подія сталася 5 березня 2026 року під час регулярного транспортування іноземної валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank International (Австрія) та Ощадбанком в Україні.

У фінансовій установі заявляють, що затримання було безпідставним. В інкасаційній колоні перебували два спеціалізовані автомобілі та сім співробітників.

Згідно з GPS-даними, затримані автомобілі наразі перебувають у центрі Будапешт поблизу однієї з угорських силових структур. Цю інформацію, за повідомленням банку, підтвердили представники Посольство України в Угорщині та Міністерство закордонних справ України.

Водночас місцеперебування співробітників банку залишається невідомим.

За інформацією Ощадбанку, перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди з австрійським банком і було оформлене відповідно до міжнародних правил транспортування та чинних європейських митних процедур.

У затриманих автомобілях, за оцінками банку, перебували цінності на суму близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Ощадбанк заявив, що вимагає негайного звільнення своїх співробітників і повернення інкасаторських автомобілів разом із цінностями до України.

Керівництво банку повідомило, що перебуває у постійному контакті з Міністерством закордонних справ України та правоохоронними органами для координації подальших дій.

У НБУ наголосили, що вимагають від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу.

Що кажуть у МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що угорська влада захопила 7 працівників Ощадбанку.

"Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та "сила", про яку раніше сьогодні заявив пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет", - йдеться в повідомленні.

МЗС надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян.

Сибіга зазначив, що Україна також звернеться до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування.