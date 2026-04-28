"Укрзалізниця" запустила "Сакуру": поїзд із новими вагонами вирушив до Ужгорода (ФОТО)

28 квітня, у перший рейс вирушив новий брендований поїзд “Сакура”. Маршрут обрано символічно — він сполучає Київ та Ужгород, міста, які навесні стають головними локаціями цвітіння японської вишні в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Особливістю "Сакури" є технічне наповнення складу. До нього увійшли:

Нові вагони українського виробництва , виготовлені вітчизняними підприємствами у 2026 році.

, виготовлені вітчизняними підприємствами у 2026 році. Спеціалізовані дитячі вагони, які пройшли модернізацію на власних потужностях "Укрзалізниці" з урахуванням потреб маленьких пасажирів.

Загалом 12 вагонів отримали впізнаване візуальне брендування пелюстками сакури, а пасажири мають доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру, мистецтво та зможуть ознайомитися з елементами японського меню, настільними іграми та спільними українсько-японськими культурними проєктами.

За словами віцепрем’єра Олексія Кулеби, Японія вже надала Україні понад 15 млрд доларів підтримки. В межах грантових програм зараз реалізуються проєкти з відновлення критичної інфраструктури та розмінування на суму 700 млн доларів, а найближчим часом цей обсяг зросте ще на 40 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно “Укрзалізниця” отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених у 2026 році в Україні. Це початок масштабного оновлення парку в межах контракту на 100 вагонів загальною вартістю близько 6,5 млрд грн.