"Укрзалізниця" посилює безпеку: у поїздах з'явився спецнабір для евакуації

Усі пасажирські поїзди "Укрзалізниці" тепер мають додатковий інвентар на випадок надзвичайних ситуацій. Поїзні бригади отримали спеціальне оснащення, щоб зробити можливу евакуацію пасажирів швидшою та безпечнішою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу перевізника.

Нове обладнання допоможе залізничникам краще координувати дії людей під час безпосередньої загрози.

Що входить до набору безпеки

Для поїзних бригад підготували інструменти, які допоможуть підсвітити вихід з вагона, подати звуковий сигнал або спрямувати натовп. Окрім технічних засобів, додали й речі для комфорту пасажирів.

У поїздах з'явилися:

  • ліхтарі та флуоресцентні палички;
  • гучномовці та свистки;
  • дощовики;
  • додаткові пледи.

Насамперед таке оснащення отримають поїзди, які курсують на маршрутах, де найчастіше виникає потреба в евакуації.

Коли розпочинається евакуація

В "Укрзалізниці" наголошують, що рух поїздів і повітряні загрози цілодобово відстежує спеціальний моніторинговий центр. Важливо: пасажирів виводять із поїзда лише у разі безпосередньої небезпеки для конкретного складу, а не просто через оголошення тривоги в регіоні.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" вже оновила загальні правила для пасажирів через посилення атак на інфраструктуру. Нові норми перевезень допомагають краще реагувати на виклики, спричинені обстрілами, та забезпечувати стабільний рух потягів.

Автор:
Максим Кольц