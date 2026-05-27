Екологія стане умовою приватизації: Миколаївський глиноземний завод виставлять на аукціон

Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) планують виставити на приватизаційний аукціон до кінця 2026 року, а однією з ключових умов продажу стане дотримання екологічних вимог.

Екологічні ризики та інвестиції

За її словами, екологічна безпека є одним із пріоритетів під час приватизації великих промислових об’єктів, зокрема МГЗ та Одеського припортового заводу. Конкретні зобов’язання для інвесторів визначатимуться в умовах приватизації, які розробляє Фонд державного майна, а затверджуватиме уряд.

У міністерстві наголошують, що всі питання, пов’язані з безпекою людей і довкіллям, будуть включені до інвестиційних умов майбутнього покупця. Йдеться, зокрема, про вирішення проблеми шламових полів, пиління яких становить екологічну загрозу для прилеглих населених пунктів.

Водночас уряд планує виставити МГЗ на приватизаційний аукціон до кінця 2026 року. Наразі умови продажу ще не затверджені, однак держава підкреслює, що екологічні вимоги залишатимуться базовими.

Марчак також зазначила, що влада розраховує на залучення саме профільного стратегічного інвестора, який зможе відновити ефективну роботу підприємства, створити робочі місця та забезпечити надходження до бюджету.

Окремо вона звернула увагу на ризики для бізнесу в регіоні через війну. Уряд спільно з міжнародними партнерами працює над механізмами страхування воєнних ризиків для великих промислових підприємств.

Про Миколаївський глиноземний завод

Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) раніше був найбільшим підприємством кольорової металургії в Україні та одним із найбільших у Європі. Наразі виробнича діяльність на підприємстві припинена.

З червня 2022 року до лютого 2024 року корпоративні права МГЗ перебували під арештом.

У липні 2022 року за клопотаннями прокурорів було арештовано майно МГЗ а саме 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки та 32 млн грн на депозитному рахунку Державної митної служби.

Підприємство було націоналізоване 24 липня 2025 року за рішенням Вищого антикорупційного суду 100% статутного капіталу ТОВ "МГЗ" та його майновий комплекс були передані у державну власність в особі Фонду державного майна України.

Раніше завод належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Однією з ключових проблем підприємства залишаються шламові поля, де накопичено близько 48 млн тонн червоного шламу. Через обмежене фінансування їх обслуговування та можливі перебої з енергопостачанням існують ризики екологічної небезпеки. Періодично фіксуються випадки пиління, яке призводить до забруднення повітря та осідання червоного пилу в навколишніх населених пунктах.

Через характер забруднення місцеві жителі іноді описують наслідки як "марсіанський пейзаж". Підприємство включено до об’єктів критичної інфраструктури, а систему пилопригнічення частково відновлено, однак вона потребує подальшої модернізації.

З початку повномасштабного вторгнення Україна конфіскувала російських активів на суму не менше ніж 15 мільярдів гривень. Серед конфіскованих об'єктів є майно російських олігархів, таких як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Євген Гінер.