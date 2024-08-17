Україна конфіскувала російських активів на 15 млрд грн: серед найбільших — заводи та торгові центри

З початку повномасштабного вторгнення Україна конфіскувала російських активів на суму не менше ніж 15 мільярдів гривень. Серед конфіскованих об'єктів є майно російських олігархів, таких як Дерипаска, Ротенберг, Гінер, Шелков, Євтушенков. Про це повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Згідно з повідомленням, також були конфісковані активи зрадників і пособників росіян, зокрема Богуслаєва, Балицького, Сальдо, Януковича та десятків інших підсанкційних осіб.

Фонд державного майна, відповідаючи на запит Центру протидії корупції, повідомив, що вже отримав у своє управління 1175 об'єктів.

Балансова вартість цих активів становить 13,5 мільярда гривень. Окрім цього, Фонду були передані 686,5 мільйона гривень на банківських рахунках і права вимоги на 40,9 мільйона гривень.

Серед найбільших конфіскованих активів були:

Миколаївський глиноземний завод та інші активи російського мільярдера Дерипаски.

ТОВ "Аерок", провідний виробник газобетонних виробів в Україні, який належав підсанкційному російському олігарху Молчанову.

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Вінницький авіаційний завод", "Вертольоти МСБ", 90,1% компанії "Страхова компанія Мотор-Гарант" та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву, а також понад 630 мільйонів гривень.

Столичний ТРЦ Ocean Plaza, що належав підсанкційним російським братам-олігархам Ротенбергам і їхнім бізнес-партнерам.

"ПентоПак Україна", що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді, проданий на відкритому аукціоні за 103 мільйони доларів.

Окрім того, конфісковано сотні інших обʼєктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб. Однак, велика частина цих активів наразі знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

"Далі — більше. Ціль — конфіскувати у росіян заморожених на Заході 300 млрд доларів", - додали у ЦПК.

Скільки компаній, пов’язаних з РФ, перейшли у власність України за час війни

За два роки повномасштабної війни Україна конфіскувала понад 50 компаній, що належали росіянам, колаборантам або особам, які підтримували агресію РФ

Серед них:

ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна»

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»

ТОВ «Тай-Мінералс»

ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»

ТОВ «ІТМ-Україна»

ТОВ «Клуб Сковорода»

ТОВ «СТАВ-2003»

ТОВ «БЕБКО-АВТО»

ТОВ «Танталіт»

ТОВ «Дом Лесника»

ТОВ «Авангард-Віларті»

ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь»

ПрАТ «Каштан»

ПрАТ «ДЕЛЬТА-СЕРВІС»

ПрАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд»

ПрАТ «Пентопак»

ДП «АТЛАНТІС - ПАК УКРАЇНА»

ТОВ «АЕРОК»

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»

ТОВ «Компанія «Алюміній України»

ТОВ «Гуардон України»

ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів»

ТОВ «Сервісний центр «Металург»

ТОВ «Час ІТ»

ТОВ «Охорона МГЗ»

ТОВ «Центр обліку Миколаїв»

Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»

ТОВ «Запоріжалюмінторг»

АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

АТ «Перший інвестиційний банк»

ТОВ «ВЕТЗАХИСТ»

ТОВ «ВІК «СФЕРА»

ТОВ «СХІДРЕСУРСБУД»

ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ»

ТОВ «ЛУКРУМ-ПРОМ»

ТОВ «НОВА ОЦІНКА ПЛЮС»

ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

ТОВ «ДОНМЕДКОМ»

ПП «Блік»

ПП «Сова–КБ»

ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ»

ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ»

ТОВ «БАСТІОН М-70»

ТОВ «ЛІГІОН»

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС»

ТОВ «АКВАБІОМ»

ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ»

ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ»

ТОВ «ПРОМО. ЮЕЙ»

ТОВ «АВІАЦІЙНА ГРУПА»

ТОВ «Альянс Холдинг»

ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна»

ТОВ «КОНКА»

Ці компанії були вилучені завдяки внутрішнім санкціям. Процес стягнення активів передбачає рішення РНБО про санкції, указ президента України, блокування активів та звернення до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для стягнення активів.

Всі конфісковані активи наразі перебувають у власності Фонду державного майна України і можуть бути приватизовані або продані через Prozorro.Продажі. Кошти від їх реалізації будуть направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.