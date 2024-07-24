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ВАКС дозволив націоналізував завод "Вінницяпобутхім"
24 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив рішення про націоналізацію заводу "Вінницяпобутхім", який належав російській компанії АТ "Нєвская косметика".
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
Згідно з рішенням суду, 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" стягнуто в дохід держави. Це підприємство виробляє косметичні засоби та побутову хімію на території України.
За даними LIGA.net, кінцевим власником "Нєвской косметики" є російський олігарх Володимир Плесовських, член партії "Єдина Росія". Його компанія придбала "Вінницяпобутхім" у 2006 році.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод спочатку заарештували, а потім передали в управління українській компанії "Крайтекс-Сервіс" з групи Afina. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його на "Вухастик".
"Крайтекс-Сервіс" висловлює занепокоєння, що націоналізація може призвести до зупинки виробництва на півроку.
Рішення ВАКС може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня його проголошення.
Ця націоналізація є частиною заходів України щодо протидії російському економічному впливу в умовах триваючої війни.
Нагадаємо, 13 червня Міністерство юстиції України просило Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".
Додамо, в управління АРМА були передані арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.
У грудні того ж року ТОВ "Крайтекс-Сервіс" здобуло перемогу за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами ПрАТ "Вінницяпобутхім".